Noi tutti | l' appello di Mario Capanna

Wind Noi tutti Unlimited 60+ : Nuova offerte per gli over 60 : Wind Noi Tutti Unlimited 60+ è la Nuova, ops la “rinominata” promozione di Wind destinata agli over 60 che permette di avere Minuti, SMS e GB in quantità con opzioni da abbinare da solo 1 euro Come Attivare Wind Noi Tutti Unlimited 60+ Noi Tutti Unlimited 60+ è una Nuova promozione di Wind o meglio, cambi […]

Napoli - Albiol suona la carica : 'Tutti Noi perseguiamo il sogno scudetto' : 'Tutti perseguiamo lo stesso sogno, lo stesso che vuole realizzare l'intera città dopo 28 anni: vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo realizzare'. Lo ha detto Raul Albiol in un'intervista al ...

Mondo - il ricordo della Curva a Rivolta «Sei nel cuore di tutti Noi» : Via vai di gente a Rivolta d'Adda per rendere omaggio a mister Mondonico. Lo striscione della Curva Nord sulla casa di famiglia di Emiliano.

Fabrizio Frizzi - il presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti Noi : «Frizzolone», per tutti gli addetti ai lavori era Frizzolone, un modo per porre l'accento sulla sua simpatia, sull'aria da eterno ragazzo, sui modi da bravo presentatore sempre sorridente, bonario. In ...

«Frizzolone» - presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti Noi : Per tutti gli addetti ai lavori era «Frizzolone»: un modo per porre l’accento sulla sua simpatia. Credeva alla solidarietà, quella vera; non si è mai atteggiato a fenomeno; ha saputo, più di ogni altra cosa, tenere compagnia

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul governo Noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Di Maio : 'Governo? Noi aperti a tutti - Salvini sa mantenere la parola data' : L' elezione dei due presidenti delle Camere , Roberto Fico ed Elisabetta Casellati , è il primo risultato dell'intesa fra M5s e centrodestra, che ora però deve confrontarsi con un impegno più delicato:...

Senato : Brambilla (Fi) - elezione Casellati orgoglio per tutti Noi : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Sono molto felice per l’elezione di Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato. Era tempo che una così alta carica andasse ad una donna, ed è una donna di Forza Italia: motivo d’orgoglio per tutti noi”. Lo scrive in una nota Michela Vittoria Brambilla, ex ministro e deputata di Forza Italia, concludendo: “A lei le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di ...

“Sei un…”. Vergogna contro Alex Zanardi : lo hanno detto davvero. Preso di mira con parole e immagini choc - ma la sua risposta è da campione. E fioccano gli applausi. “Un esempio per tutti Noi” : Forza, carattere, determinazione. Più quella sana voglia di vincere le sfide quotidiane e buttare il cuore oltre l’ostacolo. Questo ha insegnato Alex Zanardi, l’ex campione di automobilismo che nel 2001 , in un terribile schianto sul circuito tedesco del Lausitzring, lo stesso dove pochi mesi aveva perso la vita Michele Alboreto, perse l’uso delle gambe. Poteva compiangersi Alex. Poteva campare di comparsate sulla sicurezza e con i soldi ...

Per tutti Noi - in particolare per i cinefili - é tornato il cinemadays! : Dopo tanto tempo (in realtá non é passato tanto tempo, ma é sembrata un’eternitá) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) ha deciso di far un bel regalo a tutti i cinefili con il cinemadays. Infatti non troppo tempo fa, ha allietato alcune delle nostre giornate, o meglio le nostre serate, il Cinema2Day, un iniziativa che prevedeva che ogni secondo mercoledì del mese, il biglietto del cinema costasse solo due euro ...

"Romani per Noi è invotabile - si riuniscano tutti i capigruppo" : Un nuovo giro di incontri, relativo ai capigruppo, per ristabilire un dialogo che porti all'individuazione di figure di garanzia. E' la road map che Luigi Di Maio propone, dalla sua pagina Facebook, per uscire dallo stallo sulle presidenze delle Camere. "Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei Presidenti delle Camere. Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di ...

Zuckerberg : «Io responsabile» Perché il caso tocca Noi tutti «Facebook? Conta il profitto» : Mea culpa del n.1 del social network, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze, per profilare messaggi politico-elettorali negli Usa

Vertice Centrodestra : “a Noi Senato - Camera a M5s”/ Salvini - Berlusconi e Meloni : “domani incontro con tutti” : Oggi Vertice del Centrodestra a Roma Palazzo Grazioli: "a noi il Senato, al M5s la Camera". Salvini, Meloni e Berlusconi, "domani incontro con tutti i partiti per le nomine". E sul governo..(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Camere - centrodestra : “A Noi presidente del Senato - a M5s Camera. Invitiamo tutti i partiti a un incontro congiunto” : “Il centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5s il presidente della Camera. A tal fine anche per concordare i nomi i leader del centrodestra invitano le altre forze politiche ad un incontro congiunto domani”. E’ quanto si legge in una nota diffusa al termine del vertice ...