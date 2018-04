huffingtonpost

Noi ce ne infischiamo dei Movimenti, gli americani ci fanno un museo

(Di martedì 3 aprile 2018) Mentre ancora si discute sul destino della biblioteca di Umberto Eco, della immensa biblioteca di un immenso studioso e curioso bibliofilo, mi viene in mente che in fondo l'Italia se ne frega del suo patrimonio librario e cartaceo.E mentre l'Italia se ne frega, il terzo gode e se ne approfitta. Se ne approfitta lodevolmente. Basta vedere la messa in rete e il libero uso che il Beinecke Library (dell'Università di Yale) ha fatto del patrimonio dell'opera di Filippo Tommaso Marinetti. Patrimonio che l'Italia si è fatta sfuggire senza lasciarsi sfuggire un solo flebile lamento.All'epoca cosa importava di Marinetti?Per qualcuno era un cascame del fascismo, per qualcun'altro un cretino con lampi di imbecillità, per altri ancora un sub-letterato e il futurismo era una branca della fantascienza. Così le carte di Marinetti hanno salpato per altri lidi, hanno varcato ...