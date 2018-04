veronasera

: Nogara Mare, De Berti: 'Chi ha vinto il project financing si è tirato indietro' - veronasera : Nogara Mare, De Berti: 'Chi ha vinto il project financing si è tirato indietro' - veronasera : Nogara Mare, De Berti: 'Chi ha vinto il project financing si è tirato indietro' - veronasera : L'assessore regionale alle infrastrutture nega che sia stata volontà della Regione il non concludere il contratto d… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Pasquetta sulle autostrade: tamponamenti sulla A4, rallentamenti in A22 3 Fermato in auto con la cocaina destinata per pasquetta a un 'party di scambisti' 4 Scontro tra un'auto e una moto: un ferito ...