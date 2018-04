No - queste immagini non sono di Tiangong-1 : Tiangong-1 è rientrata sulla Terra tra le 2:15 e le 2:17 ora italiana del 2 aprile, in un punto dell’Oceano pacifico meridionale al largo di Tahiti. Ma, per quanto se ne sappia ora, nessuno ha assistito direttamente all’evento. E allora cosa sono le immagini e i video che circolano in rete? State attenti ai fake e controllate le fonti. Basta cercare “Tiangon-1” su youtube che al primo posto del ranking vi viene proposto un video dal titolo ...