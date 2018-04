Nissan e IKEA puntano sulla mobilità elettrica in Italia

laragnatelanews

: La stazione di ricarica per veicoli elettrici di @IKEA Padova, l'altra colonnina rapida targata @Nissan assieme a q… - canaleenergia : La stazione di ricarica per veicoli elettrici di @IKEA Padova, l'altra colonnina rapida targata @Nissan assieme a q… - Pomilids : RT @conc_206: Ufficialmente inaugurata la stazione di ricarica elettrica gratuita e 24/24h di #Nissan allo store #IKEA di #Anagnina per un… - Pomilids : RT @conc_206: Sale a 82 il numero dei punti di ricarica rapida #Nissan istallati in Italia per accelerare la #mobilitàelettrica a #zeroemis… -

(Di martedì 3 aprile 2018) E’ già stato evidenziato, negli ultimi anni, come il mercato delle automobili elettriche sia cresciuto a livello globale, registrando numeri in costante crescita. Nel 2017 solo in Europa, il numero complessivo di auto elettriche ha raggiunto mezzo milione, con 150.000 nuove immatricolazioni, ma si tratta di numeri ancora piuttosto esigui, considerando che le auto diesel continuano ad essere le più vendute nel vecchio continente. Se guardiano all’, in particolare, ci troviamo di fronte ad un paese che continua ad essere fanalino di coda della, a causa di molteplici motivi, tra i quali troviamo anche la presenza ancora non sufficiente di colonnine per la ricarica delle batterie. Ma è proprio nell’ottica dello sviluppo delle soluzioni a zero emissione nel nostro paese che prosegue la collaborazione traper spingere la...