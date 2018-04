Nio - A Pechino una nuova concept

quattroruote

(Di martedì 3 aprile 2018) La Nio presenterà al prossimo Salone di, in programma dal 25 aprile al 4 maggio, unaversione dellaEve. L'azienda cinese precedentemente conosciuta come NextEV ha infatti annunciato di voler apportare alcune modifiche al prototipo in attesa del debutto sul mercato previsto per il 2020. Assieme all'evoluzione delle Eve sotto ai riflettori dell'Auto China saranno presenti anche alcuni esemplari dei modelli di produzione del marchio asiatico come la Suv ES8 e la sportiva EP9.Elettrica e autonoma. Per il momento la Nio non ha diramato alcun dettaglio riguardo agli aggiornamenti che apporterà al progetto Eve, limitandosi a comunicare il debutto di unaversione. Il modello originale, criticato dalla Faraday Future in quanto ritenuto eccessivamente somigliante alla FF91, è un'elettrica a guida autonoma di livello quattro. Pensata per consentire il massimo confort ...