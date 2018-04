Neve a New York | 14 cm in poche ore stabiliscono il record per il mese di aprile dal 1982

Neve da record a New York : ad aprile mai così tanta dal 1992 : Ieri, 2 aprile 2018, nel giorno di Pasquetta, in piena stagione primaverile, una tempesta di Neve ha colpito New York, con temperature sotto lo zero e forti raffiche di vento. Si tratta di un evento meteorologico insolito per la Grande Mela che non vedeva tanta Neve ad aprile dal 1992. L'articolo Neve da record a New York: ad aprile mai così tanta dal 1992 sembra essere il primo su Meteo Web.

Usa - l’insolita Pasquetta di New York : la Grande Mela si sveglia sotto oltre 10 centimetri di Neve – FOTOGALLERY : Né gite fuori porta né pic-nic a Central Park. La Pasquetta di New York è sotto la neve. La Grande Mela si è svegliata sotto una coltre bianca che ha raggiunto in alcuni punti della metropoli i 15 centimetri e temperature vicine allo 0° nel lunedì dell’Angelo. Migliaia le foto postate dai newYorkesi sui social che già lo scorso anno ebbero a che fare con il maltempo nei giorni pasquali. A causa della neve, è stato rinviato ...

Centinaia di studenti italiani ancora bloccati a New York nella tempesta di Neve : Sono ancora a New York nella tormenta i circa 200 studenti italiani bloccati da giorni negli Stati Uniti d’America per il maltempo che ha provocato la cancellazione di numerosi voli, compresi quelli per l’Italia sorprendendo alla partenza gli studenti e i professori tornati negli hotel e negli alberghi che li ospitavano. Oggi un primo gruppo di studenti accompagnati da personale diplomatico, dovrebbe imbarcarsi su un aereo in ...

Maltempo USA : il 4° ciclone nor’easter del mese seppellisce sotto la Neve New York e Washington D.C. - quasi 50 cm in Pennsylvania [GALLERY] : 1/14 ...

Tempesta di Neve sulla East Coast USA : 200 studenti siciliani bloccati a New York : A causa della Tempesta di neve che sta interessando la East Coast degli Stati Uniti, 200 studenti siciliani sono bloccati a New York: si tratta di studenti di scuole medie, superiori e università, giunti a Manhattan lo scorso 16 marzo, per partecipare a un programma di studio alle Nazioni Unite, e sarebbero dovuti ripartire ieri. L’arrivo del maltempo ha paralizzato la costa orientale, dove sono stati cancellati oltre 3.800 voli. Gli ...

Burian Bis - Neve a Pasqua e allerta rossa in Liguria - le fake news del Meteo : 'La Meteorologia non è la scienza di chi la spara più grossa spiegano gli esperti Utilizzando questo metodo si potrebbero prevedere decine di scenari catastrofistici con settimane di anticipo'. L'...

C’è un po’ di Neve a New York : Non tantissima e meno che in altre zone della East Coast, ma quanto basta per fare belle foto The post C’è un po’ di neve a New York appeared first on Il Post.

USA - tempesta di Neve sulla costa orientale : caos trasporti - a New York previsti da 20 a 33 cm di Neve : Una nuova tempesta di neve, la secondo in meno di una settimana, ha investito la East Coast degli Stati Uniti determinando il caos nei trasporti: oltre 2.760 voli sono stati cancellati, e bus e treni sono fermi in riferimento a diverse tratte. A New York sono attesi da 20 a 33 cm di neve, mentre tra New Jersey, Connecticut e nello Stato di York potrebbero registrarsi 50 centimetri di accumulo. Disagi negli aeroporti di Newark (New Jersey), di ...

Burian Bis - torna il gelo siberiano/ Previsioni meteo - solo fake news? Pasqua sotto la Neve evento non raro : Burian bis, torna il gelo dalla Siberia. Primavera in ritardo come negli anni 90? Ancora freddo dopo un anticipo di Primavera: ma l'estate 2018 potrebbe essere più temperata(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:14:00 GMT)

Uffici chiusi per Neve a Roma per ordine del prefetto è fake news : Roma, 26 feb. , askanews, 'In relazione alle notizie diffuse tramite social network circa la chiusura degli Uffici pubblici disposta con provvedimento del prefetto di Roma, si informa che la notizia è ...

