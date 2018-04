Nella terza puntata di Questo nostro amore 80 scoppiano le coppie? Anticipazioni 10 aprile

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Carola Paissoni vola sul podio! Terza Nella categoria -70 kg! Impresa sfiorata per Giovanni Esposito : Splendida anche la prova di Giovanni Esposito , che ha messo a dura prova la resistenza del fenomenale georgiano Lasha Shavdatuashvili , numero 5 al mondo nella categoria -73 kg . L'azzurro, dopo ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Carola Paissoni vola sul podio! Terza Nella categoria -70 kg! Impresa sfiorata per Giovanni Esposito : Italia sugli scudi a Tbilisi grazie a Carola Paissoni, salita sul podio nel Grand Prix in programma in Georgia tra il 30 marzo e l’1 aprile. L’azzurra ha superato la russa Zornikova e la tedesca Maekelburg tra i 70 kg per poi sfidare in semifinale la canadese Zupancic, che ha prevalso costringendo la Paissoni a giocarsi al ripescaggio la chance di salire sul podio. L’atleta italiana, però, non si è persa d’animo e ha ...

La bella siciliana Manuela Ventura torna su RaiUno Nella terza edizione di “Questo nostro amore 80” : Da Domenica 1 Aprile 2018 torna su Rai1 torna l’attesissima terza edizione della fiction “Questo nostro amore 80”,regia di Isabella Leoni, con protagonista Manuela Ventura, ancora una volta nei panni di Teresa Strano. Dodici episodi in sei puntate. La ricordiamo sin dal debutto della prima serie la signora Strano, moglie-madre siciliana emigrata a Torino negli anni del boom del Belpaese. E’ la signora della porta accanto Teresa che si ...

Pio e Amedeo : “Ecco cosa faremo Nella terza puntata di Emigratis 3” : Pio e Amedeo: “nella terza puntata di Emigratis 3, un ragazzo autistico a Las Vegas” cosa faranno Pio e Amedeo nella terza puntata di Emigratis 3? A svelare quello che succederà nel nuovo appuntamento con il popolare programma di Mediaset, che torna in onda lunedì 2 aprile 2018 in prima serata su Italia1, sono stati […] L'articolo Pio e Amedeo: “Ecco cosa faremo nella terza puntata di Emigratis 3” proviene da Gossip ...

Croazia - tragedia Nella terza serie : giocatore muore in campo : ROMA - Ancora una morte in campo, stavolta in Croazia. Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : poche regate Nella terza giornata. Giovanni Coccoluto torna al comando dei Laser Standard : poche regate nella terza giornata dei Campionati Italiani dedicati alle Classi Olimpiche di Genova. La presenza delle nuvole ha creato dei salti di vento che hanno reso molto complicato gareggiare. Solo Laser Standard e RS:X sono riusciti a disputare una prova a testa, mentre la classe paralimpica 2.4mR due. Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) ha vinto la prova dei Laser, riprendendosi la vetta della Classifica. Il 24enne ha infatti ...

Ballando - colpaccio di Milly : Nella terza puntata si gioca la star internazionale : Dopo il flop di Silvan nella scorsa puntata, questa settimana Milly Carlucci cala l'asso nella manica portando...

Il Cacciatore/ Anticipazioni 21 marzo : il primo errore del boss Mico FariNella (terza puntata) : Il Cacciatore torna in onda oggi, mercoledì 21 marzo, in prima serata su Raidue: "un pd da marciapiede" e "Un giorno perfetto" sono i titoli dei nuovi episodi.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Biathlon - Italia terza a Oslo. Lisa Vittozzi : “Staffette ottime per noi”. Dorothea Wierer : “Contenta per il doppio zero - terzo posto vicino Nella generale” : L’Italia ha conquistato un bel terzo posto con la staffetta femminile a Oslo. L’ultima prova a squadre della stagione di Coppa del Mondo 2018 di Biathlon ha sorriso alle azzurre che si confermano tra le migliori formazioni del circuito. Queste le dichiarazioni che le protagoniste hanno rilasciato alla Fis: Lisa Vittozzi: “Avevo abbastanza male al dito dopo la caduta durante un allenamento in tecnica classica della vigilia, ho ...

LIVE Biathlon - Staffette Oslo 2018 in DIRETTA : DOPPIO PODIO AZZURRO!!! Hofer splendido secondo nell'inseguimento! Terza l'Italdonne Nella ... : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile e dell'inseguimento maschile a Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi norvegesi andrà in scena una giornata davvero ricca e appassionante. L'Italia punta al PODIO con le ragazze: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi guidano un quartetto ...

Boranga torna a giocare a 75 anni : tesserato Nella Marottese - terza categoria : Non cerco sfide particolari, ma io amo l'agonismo in tutte le sue sfaccettature e mi sento in grado di poter giocare con entusiasmo, praticare sport tutti i giorni, atletica e nuoto, evitare di ...

Schnarf terza Nella prima prova di discesa ad Aare : Alice McKennis è stata la più veloce della prima prova nella discesa libera di Are valide per le finali di Coppa del mondo di sci. In Svezia persistono condizioni climatiche non ideali e, dopo l'annullamento della prove di ieri a causa del forte vento e dell'intensa nevicata che ha impedito l'apertura degli impianti ...

“Sanremo Young” – Terza punatata di venerdì 9 marzo 2018 - con AntoNella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici è tornata in prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. Stasera dopo una settimana di pausa per aver lasciato spazio ai dibattiti politici pre-elezioni, va […] L'articolo “Sanremo Young” – Terza punatata di venerdì 9 marzo 2018, con ...

Coppa del Mondo - Lisa Vittozzi terza Nella Sprint di Kontiolahti : Lisa Vittozzi centra il podio nella Sprint femminile di Kontiolahti, in Finlandia, settima e terzultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon. L'azzurra, con un errore al poligono, si piazza al terzo posto con un ritardo di +5.5 da Darya Domracheva, prima al traguardo in 20:56.8 , con un errore, . Secondo gradino del podio ...