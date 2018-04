NBA | Klay Thompson dorme | salta l' allenamento e poi ne segna 60

NBA - Klay Thompson non ha dubbi : 'Green - Cousins e Embiid sarebbero perfetti per... il wrestling!' : ... Klay Thompson fa da talent scout e segnala alla federazione di Stamford 3 cestisti con un futuro da wreslter NBA e wrestling sono due degli sport più spettacoli e divertenti d'America. In passato è ...

NBA - i risultati della notte : 50 punti in tre quarti per C.J. McCollum - solo Klay Thompson come lui : Portland Trail Blazers-Chicago Bulls 124-108 TABELLINO Ci pensa C.J. McCollum già nel primo quarto a mettere le cose in chiaro e piegare senza troppe difficoltà le modeste resistenze di un'edizione ...