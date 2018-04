Napoli calcio ultimissime | allarme stanchezza per 10 giocatori

Calciomercato Napoli : Wolfsburg-Younes - altro rebus : La cronaca, che va separata da qualsiasi opinione, racconta stavolta del Wolfsburg, una pretendente che si sarebbe già fatta avanti, che avrebbe un impegno o qualcosa che ci somigli , tutto il Mondo ...

Calcio - Serie A 2018 : i migliori italiani della 30ma giornata. Bonucci show allo Stadium - Sensi mostruoso con il Napoli : Trentesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: siamo davvero vicini al momento clou della stagione. Gli incontri si sono disputati, occasionalmente a causa della presenza delle festività della Santa Pasqua, al sabato. Ennesimo strappo in vetta alla classifica, con la Juventus che vince il big match con il Milan e stacca il Napoli (fermato a Sassuolo sull’1-1). L’Inter continua a stupire, dominando per 3-0 a Verona, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Sassuolo-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Sassuolo-Napoli 1-1, le pagelle di CalcioWeb – Passo falso a sorpresa del Napoli che non è andato oltre il pareggio contro il Sassuolo, si complica la corsa scudetto per gli uomini di Sarri. La squadra di Iachini passa in vantaggio con Politano, nel finale autogol di Rigerio, finisce 1-1, risultato che accontenta solo i padroni di casa. Sassuolo-Napoli 1-1, le pagelle di CalcioWeb SASSUOLO – Consigli 7; Goldaniga 6, Acerbi 6.5, Peluso 6; ...

Calcio - Sassuolo-Napoli finisce 1-1 : 19.55 Il Napoli non va oltre il pari a Reggio Emilia con il Sassuolo (1-1), risultato che complica la rincorsa scudetto sulla Juventus. I bianconeri restano in vetta (+1) e devono ancora giocare questa sera (20.45) con il Milan. Dopo una buona partenza partenopea,emiliani a segno al primo affondo (22') con Politano dopo un colpo di testa di Peluso respinto dal palo. Il Napoli agguanta il pari su autogol di Rogerio (80'). Nell'altro match delle ...

Pagelle/ Sassuolo Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sassuolo Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 30^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Mapei Stadium (oggi 31 marzo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Calciomercato Roma - Balotelli apre al trasferimento! Poi novità su Napoli e Juventus : Calciomercato Roma, i giallorossi sono scesi in campo per la giornata di Serie A, pareggio contro il Bologna. Ma si pensa anche al mercato, il particolar modo Balotelli apre al trasferimento come riporta a Sportweek: “Non penso di poter andare al Napoli perchè De Laurentiis non ha mai avuto simpatia nei miei confronti. Sono stato una volta vicino anche alla Juventus, ma ho deciso io di non andare nonostante la dirigenza mi volesse. Andrei ...

Calciomercato Milan - possibile un super scambio con il Napoli in estate Video : Il Milan ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. In particolare, il club rossonero vuole ingaggiare un terzino di alto livello. Stando a quanto riporta il noto quotidiano transalpino France Football, il Milan, dopo l'acquisto a parametro zero di Strinic, ha messo nel mirino Faouzi Ghoulam, forte esterno sinistro che milita nelle fila del Napoli. Il laterale franco-algerino ha ...

Calciomercato Napoli - il Barcellona si muove per Diop : Proprio i blaugrana, secondo quanto riferisce il catalano 'Sport', avrebbero mosso in questi giorni passi concreti per il talento transalpino. Dopo averlo seguito per due anni, si legge, la dirigenza ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la situazione Verdi per la prossima stagione : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per lo scudetto, si preannuncia un duello fino all’ultima giornata con la Juventus. Nel frattempo il club azzurro pensa alla prossima stagione, in particolar modo l’intenzione è anticipare i tempi sul mercato. Ritorno di fiamma per Verdi? Impossibile. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, sono praticamente nulle le possibilità di nuovo assalto del club azzurro nei confronti ...

Napoli - Jorginho apre all’addio : “Calcio inglese? Mi piace - potrei adattarmi…” : Napoli, Jorginho- Intervistato da alcuni giornalisti brasiliani e poi come riportato dal “Corriere del Mezzogiorno”, Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni importati in vista del suo futuro. Apertura totale al calcio inglese, quindi ad una possibile cessione al termine della stagione. Tuttavia, lo stesso centrocampista italo-brasiliano, ha sottolineato la sua voglia di entrare nella storia del […] L'articolo Napoli, ...

Sassuolo - Iachini : 'Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa. Berardi può tornare in Nazionale. Su Politano...' : L'allenatore del Sassuolo , Giuseppe Iachini , ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport : 'Contro il Napoli sicuramente sarà difficile per noi. La società e Sarri hanno costruito una macchina da guerra super e l'unico modo per fermarli è essere perfetti in entrambe le fasi. Contro ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Napoli - De Laurentiis su Di Francesco! : Panchina Napoli – Il Napoli sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Maurizio Sarri è in lotta per lo scudetto, duello con la Juventus che si preannuncia fino all’ultima giornata. Gli azzurri hanno rosicchiato punti ai bianconeri dopo il passo falso della squadra di Allegri contro la Spal, adesso l’intenzione del Napoli è quella di effettuare il nuovo sorpasso in vista dello scontro diretto che ...

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...