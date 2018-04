Municipio V Schiuma | “Noi denunciamo | ma nessuno fa nulla”

romadailynews

(Di martedì 3 aprile 2018)V. Aggrediti in Campo Rom di Villa Gordiani.: “V è ostaggio illegalità,interviene” “Tra roghi tossici provenienti soprattutto dal campo di via Salviati, l’omicidio della ragazza cinese, il camper di Centocelle dato a fuoco con delle bambine dentro per una lite tra nomadi, lo stupro di via Teano e quello ancora piu’ recente a Torpignattara, la rapina in pieno a giorno a Tor Sapienza a fianco della stazione dei carabinieri, furti continui, moschee nei box privati, abusivismo commerciale ovunque, l’episodio dell’aggressione di alcuni poliziotti al campo di Villa Gordiani e’ l’ennesima conferma di un’illegalita’ diffusa di cui e’ ostaggio tutto ilV. Noi, mafa nulla”. Lo dichiara in una nota il consigliere delV, Fabio Sabbatani...