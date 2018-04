Movie Mag | Ennio Morricone | “Quanti film ho rifiutato? In passato molto pochi”

MovieMag - Miriam Leone : “Cinema o tv? L’importante è che sia bello” : Movie Mag il 28 marzo alle 23.25, Miriam Leone a Federico Pontiggia: “Cosa sceglierei tra serie Tv e cinema? Non punterei su nessuna delle due cose in maniera esclusiva. Punterei semplicemente su prodotti che siano belli”. Parola dell’attrice, protagonista della commedia nera Metti la nonna in freezer e ospite di Movie Mag per il faccia a faccia con Federico Pontiggia. Movie Mag è in onda il prossimo 28 marzo alle 23.25 e in replica, sempre di ...

I MAGNIFICI SETTE/ Su Rai Movie il film con Steve McQueen (oggi - 26 marzo 2018) : I MAGNIFICI SETTE, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Steve McQueen e Yul Brynner, alla regia John Stewart. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:52:00 GMT)

#ForeverPotter : celebrate i 20 anni della saga raccontandoci il vostro ricordo più bello legato al maghetto - Best Movie : Mentre dal 27 giugno al 2 luglio si svolgerà a Firenze la Coppa del Mondo di Quidditch , qui tutti i dettagli sulla competizione , . E infine, per non farci mancare proprio nulla, nel 2018 usciranno ...

Lucia Ocone a Movie Mag : "Avere il talento comico mi ha aiutata, nel corso della carriera, perché in Italia ci sono davvero poche attrici comiche. E per fortuna, visto che ho un mutuo da pagare". Parla con sincerità e ironia, ...

Jared Leto è un killer della yakuza in The Outsider - il nuovo film Netflix che omaggia Refn e Kitano. La recensione - Best Movie : Questo soprattutto c'è di Refn nel film, l'idea di un mondo in cui la violenza non è un momento del racconto, ma il suo contesto , il linguaggio che viene parlato da tutti. Mancano figure positive ...

I magnifici sette/ Info streaming del film con Eli Wallach e Charles Bronson su Rai Movie (oggi - 5 marzo 2018) : I magnifici sette, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Eli Wallach e Charles Bronson, alla regia John Sturges. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:52:00 GMT)

L'Instagram di Best Movie è tutto nuovo! Correte a scoprirlo su BestMovie_mag - Best Movie : Ogni giorno, insomma, vi offriremo un buon motivo per venire a trovarci, raccontandovi " attraverso le immagini " novità, aggiornamenti, foto e curiosità dal mondo del cinema e dell'intrattenimento. ...

Movie Mag - Isabella Ragonese : “Il futuro del cinema? La questione femminile” : Movie Mag del 21 febbraio h. 23.15, Isabella Ragonese a Federico Pontiggia: “Sono cambiate molte cose da quando ho iniziato la mia carriera, ma credo che il futuro del cinema sia la questione femminile: è l’unico nodo che ancora non abbiamo sciolto”. Questo e altro nel faccia a faccia di Federico Pontiggia con Isabella Ragonese, attrice tra le più apprezzate della sua generazione e ospite di Movie Mag in onda il prossimo 21 febbraio alle 23.15 ...

Il primo Re : ecco Alessandro Borghi nella prima immagine ufficiale del film di Matteo Rovere - Best Movie : ecco la sinossi ufficiale: Due fratelli, soli, nell'uno la forza dell'altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più ...

Dogman : il Canaro e la sua bottega nella prima immagine ufficiale del «western urbano» di Matteo Garrone - Best Movie : appena approdata online la prima foto ufficiale di Dogman , il nuovo film diretto da Matteo Garrone ispirato a un drammatico fatto di cronaca e descritto come «un western urbano e contemporaneo» . Il lungometraggio " che sarà prodotto da Rai Cinema e Archimede Film " è ambientato in Italia, e racconta la famosa storia di Pietro De ...

Il nuovo poster di Ready Player One è un chiaro omaggio agli anni '80 - Best Movie : Per chi fosse a 'digiuno', Ready Player One racconta di un futuro distopico ambientato nel 2045, in cui l'economia mondiale è collassata. L'unica alternativa per la gente comune è Oasis, un immenso ...

Movie Mag - Gina Lollobrigida : “Il cinema italiano? La ragione per cui ci rispettano” : Movie Mag del 7 febbraio alle 23.10, Gina Lollobrigida: “Quando arrivai in America, nel 1950, se c’era un ruolo da mascalzone pensavano subito a un italiano. Pochi anni dopo, grazie ai risultati raggiunti dal nostro cinema, iniziarono a rispettare l’Italia e gli italiani”. Lo confessa l’inarrivabile diva del cinema italiano, Gina Lollobrigida, a cui è stata appena dedicata una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, ospite d’eccezione di Movie ...

Movie Mag - Luciano Ligabue : “La normalità non esiste” : Movie Mag, in onda il 24 gennaio alle 22.45 (e in replica, sempre di mercoledì, nella notte di Rai1), va dietro le quinte di “Made in Italy, il nuovo film di Luciano Ligabue interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. – “Nel mio film volevo raccontare una storia di gente che ha un quotidiano normale, per scoprire che non c’è mai niente di normale nella vita di nessuno”. Parola di Luciano Ligabue, giunto al terzo lungometraggio da ...