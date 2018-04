MotoGP | i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Argentina Una sola vittoria ma

oasport

(Di martedì 3 aprile 2018) Dopo la pausa di due settimane il Motomondiale torna in scena in. La lotta tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, maè pronto a fare da terzo incomodo, riparte dal Sud America. Un GP “giovane”, almeno in questa versione, re-introdotto in calendario a partire dalla stagione 2014. Andiamo a vedere idi. Il Dottore è l’unico tra i piloti in attività ad aver partecipato alla vecchia edizione del GP di, quando si correva a Buenos Aires. Stiamo parlando di vent’anni fa, ovvero le due stagioni diin 250. Nel 1998portò la sua Aprilia in trionfo, nella famosa gara, l’ultima della stagione, in cui Loris Capiconquistò il titolo mondiale ai danni di Tetsuya Harada, mentre l’anno successivo il pilota di Tavullia non fu in grado di ripetersi, ma salendo comunque sul terzo gradino ...