MotoGP | i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP di Argentina Bisogna dimenticare le due

oasport

: RT @SkySportMotoGP: I precedenti dell'#ArgentinaGP ?????? #SkyMotori #MotoGP - streethawk70 : RT @SkySportMotoGP: I precedenti dell'#ArgentinaGP ?????? #SkyMotori #MotoGP - OA_Sport : #MotoGP I precedenti di Valentino Rossi in #Argentina: quel 2015 ed il contatto con Marquez... - ecco_official : RT @SkySportMotoGP: I precedenti dell'#ArgentinaGP ?????? #SkyMotori #MotoGP -

(Di martedì 3 aprile 2018) Il Circus delle due ruote, dopo le luci della ribalta di Losail (Qatar), si avventura lungo il nastro d’asfalto argentino di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 diarriva in terra sudamericana conscio, come non mai, della sua forza e prossimo, per quanto si legge, al rinnovo contrattuale con la Ducati. Un aumento sostanziale di ingaggio, frutto dei risultati ottenuti in pista, è ciò di cui si parla. Il forlivese, reduce da un’annata straordinaria caratterizzata da 6 successi ed il secondo posto nel campionato del mondo alle spalle di Marc Marquez, ha iniziato alla grande questo 2018, conquistando il successo sul circuito qatariano, ponendo fine alla maledizione dei secondi posti arabi. E’ tempo ora, però, di sfatare un altro tabù, quello argentino. Lungo i 4806 metri sudamericani, da quando il GP è tornato nel ...