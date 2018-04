Moto2 | GP Argentina 2018 | Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri per la conferma La

oasport

(Di martedì 3 aprile 2018) Se il buongiorno si vede dal mattino, ini colori italiani potranno recitare un ruolo da protagonisti lungo tutto il corso del Mondiale. La doppiettaconfezionata a Losail, infatti, è stato il miglior viatico per dare il via ad una stagione che si annuncia quanto mai combattuta ed importante per i nostri colori. Se, da un lato, si sapeva che il portacolori del team Sky Racing VR46 partiva tra i favoriti in questo campionato, la piacevole sorpresa è stata rappresentata dal marchigiano del team Pons HP40 che ha tenuto testa afino all’ultimo metro, dimostrando avere dato il via alla sua annata nel giusto modo. Un Gran Premio del Qatar che, con il quarto posto di Mattia Pasini, ha proposto quindi ben tre nostri portacolori nelle prime posizioni. Si annuncia una sorta di “Coppa Italia”, dunque, in questo Mondiale ...