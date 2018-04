Moto e auto si scontrano | 24enne portato in ospedale in gravi condizioni

Kodi è ai ferri corti con Google : sparisce dal completamento automatico sul Motore di ricerca : Google aggiunge Kodi, il famoso software multimediale per varie piattaforme, nella lista delle parole filtrate in automatico per combattere la pirateria.Arrivano i primi feedback che Google ha inserito la parola Kodi nel filtro automatico anti pirateria sul proprio motore di ricerca: in sostanza non è possibile ricevere il suggerimento su questa parola mentre si fa una ricerca sul web.Gli utenti devono giocoforza inserire il nome completo del ...

Nuova Subaru Forester : debutto avvenuto per la quinta generazione - Motori e Auto - : Il nuovissimo allestimento Forester Sport è dotato di esclusivi tocchi estetici esterni e cuciture a contrasto in arancione nel cockpit. Il Suv giunto alla sua quinta generazione poggia adesso sulla ...

Mondo Motori Show - a Vicenza l'auto elettrica protagonista con esposizione - test drive e boom di visitatori : Vicenza - Se è vero che l'ibrido avanza e il diesel arretra, l'auto 100% elettrica occupa ancora una micro nicchia del mercato e incontra difficoltà ad imporsi a causa della...

Moto contro auto. Muore a 24 anni. Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale. Il cordoglio degli amici : “Ci hai spezzato il cuore” : “È tutto così impossibile e assurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo”. È solo uno, uno dei tanti post lasciati sulla bacheca Facebook di Daniel Giardina, il ragazzo di 24 anni morto lunedì sera in un incidente stradale a Bollate mentre era in sella alla sua Moto. Daniel 24 anni di Senago era morto ...

Alfa Romeo protagonista in Giappone con due modelli in un importante concorso d'eleganza - Motori e Auto - : La carrozzeria di questa Auto unisce aerodinamica e design e rappresenta al meglio la tradizione del Biscione nel mondo dei Motori. Ricordiamo infine che in tutto di questo veicolo sono stati ...

Consumi : ProMotor - 8 - 3mld a gennaio e febbraio per carburanti auto : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – In gennaio e febbraio gli italiani hanno speso per l’acquisto di benzina e gasolio auto 8,3 miliardi di euro con una crescita rispetto allo stesso mese del 2017 di 111 milioni (+1,4%). La stima è stata fatta dal Centro Studi Promotor che ha utilizzato la sua banca dati sui Consumi e prezzi dei carburanti costruita su informazioni ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico. L’aumento della ...

Consumi : ProMotor - 8 - 3mld a gennaio e febbraio per carburanti auto : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – In gennaio e febbraio gli italiani hanno speso per l’acquisto di benzina e gasolio auto 8,3 miliardi di euro con una crescita rispetto allo stesso mese del 2017 di 111 milioni (+1,4%). La stima è stata fatta dal Centro Studi Promotor che ha utilizzato la sua banca dati sui Consumi e prezzi dei carburanti costruita su informazioni ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico. L’aumento della ...

Sono Motors SION - l'auto elettrica che ricarica la batteria dal sole! : gratuiti! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

CASAGIOVE " Segnalano un'avaria al Motore e la fanno fermare - ma era tutto un inganno per rubarle l'auto : bloccato un 40enne : 18:00:23 L'episodio si è verificato all'altezza del casello A/1 di Caserta Nord nei pressi di CASAGIOVE; vittima una giovane 27enne della zona. La donna stava transitando lungo la via Appia, quando un ...

“Sono Motors” - la start-Up tedesca presenta l’auto elettrica e solare : #SonoMotors Tappa Toscana, nel tour di presentazione della vettura che sta segnando record, oltre che di prestazioni (non velocistiche) ma di consumi, ma anche d’interesse, in tutto il mondo. Nei prossimi giorni toccherà a Firenze, dopo il successo riscontrato a Roma. Si è avvicinata davvero tanta gente per vedere la SION, l’auto elettrica-solare della Sono Motors, la nuova realtà Ecologica Made in Germany. L’idea innovativa di ...

Incidente superstrada : auto contro Motocarro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente superstrada: auto ...

Roma - carabiniere spara a un'auto che non si ferma all'alt e colpisce madre e figlia in Motorino : non sono gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Roma - carabiniere spara a un'auto e colpisce una madre con la figlia in Motorino : non sarebbero gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Alfa Romeo : ecco cosa potrebbe rivelare Sergio Marchionne il prossimo 1 giugno - Motori e Auto - : Alfa Romeo: cresce l'attesa di conoscere i programmi futuri del Biscione Negli ultimi mesi a proposito del futuro di Alfa Romeo sono state davvero tante le indiscrezioni trapelate nel mondo dei ...