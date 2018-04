Monza | un uomo ferito in un cantiere in via Nievo

Monza - violenza sessuale su una ragazzina di 12 anni : in manette un uomo di 36 anni : Rintracciato a Imola dalla Mobile e dal commissariato brianzolo. Il fermato ha precedenti specifici. Ora è in carcere a Bologna

Monza - uomo tenta di salire su treno in corsa : cade e perde parte delle gambe : Monza, uomo tenta di salire su treno in corsa: cade e perde parte delle gambe Non è il primo episodio. L’a.d. di trenord ha denunciato il fenomeno sempre più in voga tra i ragazzi Continua a leggere L'articolo Monza, uomo tenta di salire su treno in corsa: cade e perde parte delle gambe sembra essere il primo su NewsGo.