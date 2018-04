Molinari al Masters | Tiger Woods tra i favoriti

Golf - European Tour 2018 : Adrian Otaegui in testa al Commercial Bank Qatar Masters. Tre italiani nella top 20 - scivola indietro Edoardo Molinari : Un giro da favola proietta lo spagnolo Adrian Otaegui al comando del Commercial Bank Qatar Masters, torneo inserito nel circuito dell’ European Tour 2018 , in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. L’iberico ha concluso il round in 66 colpi (-6), piazzando tre birdie tra le buche 16 e 18 e guadagnando 8 posizioni fino ad ergersi al comando a quota -11 con una lunghezza di vantaggio su un quartetto formato ...

Golf - European Tour 2018 : un trio al comando del Commercial Bank Watar Masters - ma Edoardo Molinari fa sognare : Italia scintillante nel primo giro del Commercial Bank Qatar Masters, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. Sono ben due gli azzurri nella top ten dopo le prime 18 buche, che incoronano per ora gli inglesi Eddie Pepperell e Aaron Rai e il francese Grégory Havret, in testa con un giro in 65 colpi (-7) e una lunghezza di vantaggio su un gruppo composto da quattro ...