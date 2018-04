ilfattoquotidiano

: Dopo il primo giorno di lavoro il ragazzo ha scritto un post che descriveva la situazione come 'sfruttamento' e lam… - stefano_firenze : Dopo il primo giorno di lavoro il ragazzo ha scritto un post che descriveva la situazione come 'sfruttamento' e lam… - Cascavel47 : Modena, studente critica l’alternanza scuola-lavoro su Facebook: punito con il sei in condotta… - nicbardi : RT @UNIMORE_univ: Sei studente o neolaureato? Ti aspettiamo a Tutored on Tour, un incontro/confronto con grandi aziende per prepararti al m… -

(Di martedì 3 aprile 2018)con il sei in condotta per averto suil sistema dell’alternanza. Il protagonista è unodi quarta superiore di un istituto tecnico di Carpi, in provincia di, che lo scorso febbraio, dopo il primo giorno passato all’interno di un’azienda metalmeccanica della zona, si era lamentato del progetto pensato per accorciare le distanze trae mondo del. Come riporta la Gazzetta di, loha pubblicato un post che secondo laconteneva pesanti critiche all’azienda e al personale scolastico. E per questo è statodal consiglio di classe con il sei in condotta. “Nel post – spiega il preside Paolo Pergreffi – lofaceva riferimento alcome ad una condizione di sfruttamento. Lamentava di non essere pagato per mansioni che considerava ...