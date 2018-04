Modelleria Brambilla | nuove commesse per oltre 11 mln di euro

Modelleria Brambilla - Co.Stamp promuove OPA totalitaria : Co.Stamp promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Modelleria Brambilla . L'offerta, si legge in una nota, è promossa a seguito dell'avvenuta ...

Modelleria Brambilla : nuove commesse da VW Mexico per 2 - 65 milioni : Roma, 16 feb. , askanews, Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha reso noto in un comunicato di aver ...

Modelleria Brambilla festeggia la commessa in Messico : Teleborsa, - La nuova commessa da Volkswagen mette le ali ai titoli Modelleria Brambilla , in rialzo del 2,13% a Piazza Affari. Ieri sera la società ha annunciato di aver ricevuto nuovi ordini del ...

Modelleria Brambilla nuove commesse da VW Mexico : Teleborsa, - Modelleria Brambilla ha ricevuto nuovi ordini del valore complessivo di 2,65 milioni di euro da Volkswagen Mexico per la costruzione di attrezzature per la produzione di due motori 4 ...

Modelleria Brambilla proroga termine aumento di capitale al 20 marzo 2018 : Teleborsa, - prorogato al 20 marzo 2018 il termine finale dell'aumento di capitale sociale di Modelleria Brambilla . Lo ha deciso l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della società specializzata ...

Modelleria Brambilla - si aggiudica commessa in Polonia : Teleborsa, - Modelleria Brambilla , società specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha ricevuto da VW Polonia un nuovo ordine relativo ad attrezzature per la ...

