Milano | pedofilo recidivo condannato a cure mediche obbligatorie Giudice | carcere

Milano - "il carcere non ha nessun potere terapeutico" : pedofilo condannato per la prima volta a curarsi : Il collegio ha ordinato all'uomo di iniziare un programma "clinico". Dopo una prima condanna aveva commesso una nuova violenza

Milano - la Curia istituì un fondo per zittire le vittime di un prete pedofilo : Milano, la Curia istituì un fondo per zittire le vittime di un prete pedofilo Un risarcimento per ritirare la querela. Tra le clausole, anche quella di riservatezza sull’origine dei soldi Continua a leggere L'articolo Milano, la Curia istituì un fondo per zittire le vittime di un prete pedofilo proviene da NewsGo.