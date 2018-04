Milano | il carcere non ha nessun potere terapeutico | pedofilo condannato per

Coppia aggredita a Milano - gip convalida fermo in carcere per 24enne - : Il ragazzo colombiano è accusato di aver rapinato due studenti in via Chopin , nella periferia sud, e di aver violentato la ragazza. Accolta la richiesta del pm, che temeva una fuga all'estero. Lui: "...

Coppia aggredita a Milano - gip convalida fermo in carcere per 24enne : Coppia aggredita a Milano, gip convalida fermo in carcere per 24enne Il ragazzo colombiano è accusato di aver rapinato due studenti in via Chopin , nella periferia sud, e di aver violentato la ragazza. Accolta la richiesta del pm, che temeva una fuga all’estero. Lui: “Avevo preso dei funghi allucinogeni, ricordo rapina ma non la ...

Fabrizio Corona dopo il carcere : passeggiata con la fidanzata Silvia Provvedi e la sorella Giulia a Milano : Milano ? Leggo.it torna a parlare di Fabrizio Corona. L?ex re dei paparazzi infatti appena uscito di prigione ha fatto di nuovo parlare di se per via del ?richiamo? per...

Milano - colpisce con un pugno un poliziotto durante l'udienza : chiede scusa - ma resta in carcere : Ha colpito con un pugno un poliziotto e ha anche cercato di rubargli la pistola d'ordinanza. Il tutto all'interno di un'aula di tribunale, di fronte al giudice che stava celebrando il processo a suo ...

Milano - maxiprocesso ai boss della droga : condanne per oltre 200 anni di carcere. C’è anche “Dentino” Crisafulli : Decine di condanne per un totale di 200 anni di carcere e una pena di 20 anni e 11 mesi per Biagio Crisafulli, lo storico boss del narcotraffico in Lombardia. Si è chiuso così l’ultimo grande maxi processo alla nuova mala milanese, scaturito da un’inchiesta del pm Marcello Musso (che in passato fece condannare anche Totò Riina) sul traffico di stupefacenti e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo. Biagio ...

Milano - Fabrizio Corona esce dal carcere e va in una comunità : Fabrizio Corona esce dal carcere di San Vittore, dove è attualmente detenuto, e torna in una comunità terapeutica. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano che ha concesso all'ex agente dei ...

Carcere e amore - la Garante dei detenuti di Milano : “Diritto alla sessualità per chi è recluso non è mai garantito in Italia” : “In Italia non esistono nelle carceri luoghi protetti e sicuri dove è possibile entrare in intimità tra un detenuto e il rispettivo coniuge o partner, esterno o interno al penitenziario. Si parla di diritti dei carcerati ma quello alla sessualità non è quasi mai affrontato né, tanto meno, garantito nelle carceri italiane. C’è proprio un vuoto nella legislazione del nostro Paese: sarebbe ora di colmarlo”. A sostenerlo è Alessandra Naldi, Garante ...

Milano LOVE WEEK. CARCERE E AMORE - DOVE SI LASCIANO I SENTIMENTI? : ... il meglio delle produzioni realizzate da persone detenute in vendita al Consorzio Vialedeimille di MILANO che promuove l'economia carceraria, creando percorsi virtuosi inaspettati e sostenibili, con ...