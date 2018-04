Milano | cinque proiettili contro il mini market gestito da pakistani

Milano - esplosi cinque colpi di pistola contro la vetrina di un mini market : cinque colpi di pistola contro un negozio di alimentari, la sera di Pasqua, a Vittuone nel Milanese. Domenica, poco prima delle 22, due uomini a bordo di uno scooter hanno esploso cinque colpi di ...

Milano - crolla una palazzina di due piani. Cinque persone sotto le macerie - quattro bambini feriti : crolla una palazzina di due piani a Rescaldina, in via Brianza, nell'hinterland a nord ovest di Milano. Ci sono almeno Cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive dalle macerie,...

Festival dei diritti umani a Milano - cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...

Iris : una rassegna di 10 film per le «Cinque giornate di Milano» : Seconda serata, ore 23.20 - Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato : film del 1971 diretto da Florestano Vancini, racconta i fatti che portarono alla morte 16 ...

Milano celebra le storiche Cinque giornate : Dal ‘Primo Tricolore’ che sarà consegnato domenica 18 marzo al Monumento alle Cinque giornate a quello intorno al quale si

Milano-Sanremo - cinque imprese da ricordare : Milano-Sanremo, cinque imprese da ricordare Da sempre intrisa di fascino e di epica sportiva, la Milano – Sanremo giunge quest’anno all’edizione numero centoundici. Conosciuta nell’ambiente ciclistico come “La Classicissima”, è la corsa di un giorno dal percorso più lungo, 291 chilometri dal capoluogo lombardo alla “città dei fiori”. Sono tanti i corridori che hanno contribuito, ...

Milano - Rocco Papalia fermato per guida senza patente. Cinquemila euro di multa : Rocco Papalia, il boss di Buccinasco (Milano), considerato uno dei più importanti capi della mafia calabrese al Nord è stato fermato dai carabinieri mentre guidava l’auto della moglie senza patente. Il risultato è stata una multa di Cinquemila euro e la comunicazione dell’infrazione al giudice di sorveglianza. Come riporta Il Giorno, il 67enne rischierebbe di essere assegnato ad una casa lavoro. Un provvedimento che i giudici, per ...

Milano. Cinque intossicati dal monossido in via Forze Armate : Sono state ricoverate una in codice giallo e quattro in codice verde in tre ospedali di Milano 5 persone. Esattamente

Milano - Amsa : l'ira dei 300 precari. «Cinque rinnovi di contratto e poi a casa» : Erano 417 ed erano giovani. L'Amsa li aveva assunti ai tempi di Expo, quando la città , e il sito espositivo, si preparavano a ricevere milioni di persone e la gestione di rifiuti e i servizi ...

Lazio - le cinque giornate di Milano : la stagione passa da San Siro : Da Milano a Milano. La Lazio riparte - dopo il recupero vinto 3-0 contro l'Udinese - da una doppia sfida e da una doppia trasferta, campionato e Coppa Italia. Sempre San Siro e sempre Milan, tutto ...

Treno deragliato a Milano : morte tre donne - cinque gravi | Trovato un pezzo di binario rotto lungo 23 centimetri : Treno deragliato a Milano: morte tre donne, cinque gravi | Trovato un pezzo di binario rotto lungo 23 centimetri Le tre vittime sono Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio e Ida Milanesi, 61 anni, originaria di Caravaggio (Bergamo), dirigente dello staff di […] L'articolo Treno deragliato a Milano: morte tre donne, cinque gravi | Trovato ...