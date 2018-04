Milan | nuova operazione per Conti

Milan - per Conti nuova visita specialistica a Roma : Non è ancora chiaro il destino di Conti, scrive la Gazzetta dello sport . Dopo essere rientrato dal consulto a Pittsburgh, il giocatore era atteso da un'ulteriore visita specialistica a Roma. In ballo c'è un altro potenziale intervento chirurgico al ginocchio ...

Milan - calvario Conti : va verso una nuova operazione al ginocchio : Più grave del previsto l'infortunio al ginocchio già operato a settembre per la rottura del crociato

Fedez affitta l’attico a Milano - inadeguato per la nuova vita con Chiara Ferragni e Leone (foto) : Fedez affitta l’attico a Milano: il neo padre ha messo in affitto il suo appartamento vista Milano, situato nel prestigioso complesso a CityLife. A quanto pare, l'arrivo del piccolo "Leoncino" ha rivoluzionato le vite di Fedez e Chiara Ferragni: i due non sarebbero intenzionati a restare a vivere nel famoso attivo del rapper a Milano, in quanto inadeguato ad accogliere il neonato. Attraverso una recente diretta sui social, Fedez aveva già ...

Sorgenia inaugura la nuova sede a Milano : Milano, 27 mar. , AdnKronos, - Ben 3.600 metri quadrati su quattro piani, in classe A e concepiti per rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti. È la nuova sede di Sorgenia, inaugurata oggi ...

Il "Like Gigante" a Milano per presentare la nuova Bmw X2 : Roma, 25 mar. , askanews, - Svelato il mistero del "Like Gigante" apparso a Milano. Protagonista è la nuova BMW X2, l'auto nata per rompere gli schemi. La statua apparsa in piazza XXV Aprile ha ...

Milano - capogruppo Lega nel municipio 5 passa a Forza Nuova. “Finalmente siamo nelle istituzioni Milanesi” : Roberta Perrone, ex capogruppo della Lega del quinto municipio di Milano, aderisce ufficialmente a Forza Nuova. “Grazie a lei – ha esultato il segretario provinciale del movimento di estrema destra, Alfredo Durantini – per la prima volta Forza Nuova avrà un proprio rappresentante nelle istituzioni milanesi”. Sabato sarà ufficializzato il passaggio in una conferenza stampa, ma il cambio di casacca di Perrone, che preferisce non rispondere alle ...

Nuova tegola sul presidente del Milan Yonghong Li : fallisce la sua società Jie Ande : Un fallimento cinese che, però, potrebbe avere un'eco anche in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un articolo firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini, la società Jie Ande dell'imprenditore cinese e presidente del Milan Yonghong Li è stata dichiarata fallita dal tribunale del popolo di Shenzhen.Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande sulla quale ...

Milan - trovato l'accordo per il rinnovo di Cutrone : nuova scadenza e ingaggio aumentato : Proseguirà dove tutto è cominciato: il Milan ha raggiunto l'intesa con Patrick Cutrone per il prolungamento del contratto. l'accordo in essere tra le parti, infatti, prevede la scadenza nel 2021; ...

Nuova prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma : come accedere a MyLiveNation : Dopo la prima dedicata agli iscritti al sito ufficiale e a TIDAL, che resta ancora attiva, è partita anche una Nuova esclusiva prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma per l'On The Run Tour 2 destinata agli iscritti a MyLiveNation. Su www.livenation.it è attiva dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo la prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma, rispettivamente in scena il 6 luglio allo stadio San Siro e l'8 ...

Milan eliminato dall'Europa League : nuova data per il recupero del derby rinviato contro l'Inter : Secondo La Gazzetta dello Sport , il derby di Milano tra Milan e Inter si recuperà con il resto della 27esima giornata e si disputerà con ogni probabilità tra il 3 o 4 aprile.