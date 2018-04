Milan | il ringhio di Gattuso | ' Nel derby come contro la Juventus Il mio contratto non è

Milan - Gattuso/ “Sto vivendo un sogno”. E’ il nono risultato utile consecutivo per Ringhio : Milan , parla Gattuso : “ risultato bugiardo, c’è grande partecipazione, sono tranquillo sul mio futuro”. Ha parlato il tecnico dei rossoneri al termine della vittoria in Europa(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:32:00 GMT)

Incredibile ma vero : 3-0 per il Milan ma Gattuso bacchetta i suoi uomini… Ringhio “tattico” : Il Milan ha vinto per 3-0 in Bulgaria in casa del Ludogorets, ipotecando il passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico rossonero Gattuso però, non è parso soddisfatto ai microfoni di Skysport: “Non parlerei di partita perfetta, potevamo giocare meglio ma si sa che in Europa è difficile giocare, sono partite strane. Loro potevano crearci problemi, ma noi ci teniamo stretto questo 0-3 ma è un risultato bugiardo ...