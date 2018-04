Milan | Gattuso | Non mi sono piaciute le parole di Leo Rinnovo? Non è priorità

Milan - il ringhio di Gattuso : 'Nel derby come contro la Juventus. Il mio contratto non è un problema' : 'Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c'è grande rispetto da parte nostra, spero di ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus'. Così Rino ...

Milan-Inter - la conferenza di Gattuso LIVE : La sconfitta contro la Juventus a mettere fine alla striscia di vittorie consecutive in campionato, adesso il derby come occasione per ripartire subito e riprendere la rincorsa verso il quarto posto ...

Milan - il rinnovo di Gattuso tarda : arriverà dopo il derby? : Milan, il rinnovo di Gattuso tarda: arriverà dopo il derby? Milan, il rinnovo di Gattuso tarda: arriverà dopo il derby? Continua a leggere

Milan-Inter - le probabili formazioni del derby. Spalletti conferma il suo undici - Gattuso punta su Cutrone : Un derby che vale la Champions. Erano ormai tante stagioni che la stracittadina milanese valeva così tanto per la classifica. L’Inter sogna il sorpasso sulla Roma, portandosi al terzo posto in classifica, mentre il Milan è obbligato a vincere per accorciare proprio sui rivali storici e continuare a sperare nella qualificazione alla Champions. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, arrivata al termine di una bella ...

Milan - Gattuso/ Il problema rimane la prima punta : perché André Silva e non Patrick Cutrone con la Juventus? : Milan, Gattuso: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Milan - GATTUSO/ È rottura con Calhanoglu? Come prenderà quelle parole il turco? : MILAN, GATTUSO: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 21:45:00 GMT)

Milan - Gattuso/ Tony Damascelli lo elegge ct : "Ha il carattere giusto per la nazionale!" : Milan, Gattuso: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 19:39:00 GMT)

Milan - complimenti non bastano a Gattuso 'Sconfitta brucia e ora riscatto nel derby' : MilanO - Ormai non è più una questione tecnica, ma di atteggiamento e concentrazione nell'arco dei 90 minuti. Gattuso ha sottolineato questa circostanza al termine della partita di Torino con la ...

Milan - Gattuso : "Çalha doveva alzare il c...". Ma rischia anche Bonaventura : La Juve segna il gol vittoria a 12 minuti dal termine per una "distrazione" rossonera: ecco come sono andate le cose

Serie A - Juventus-Milan 3-1/ Allegri batte Gattuso e si riporta a +4 sul Napoli : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:31:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Juventus superiore - ma la sconfitta brucia' : 'Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo: questa partita assomiglia un pò a quella di Londra, ma nonostante la sconfitta torniamo da Torino convinti delle nostre idee'...

Milan - Gattuso : "Calha muova il c... Son contento ma mi brucia" : "Non posso venire qui con il sorriso da ebete a dire che sono soddisfatto della prestazione. Perché son contento per quello, ma mi brucia. Mi brucia giocare così allo Stadium ed uscire sconfitti". ...

Gattuso : 'Grande Milan contro una Juventus perfetta. È un ko che mi brucia' : 'Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo - ha detto il tecnico rossonero dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Questa partita ...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri sceglie il 3-5-2 Gattuso conferma Andrè Silva : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...