Migranti | tutto da rifare | Netanyahu annulla l' accordo

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro Migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : “C’è un accordo - tutto legittimo” : Bardonecchia , agenti francesi armati in un centro migranti , interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : “C’è un accordo , tutto legittimo” Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l’associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c’è […]

Gentiloni su lavoro - sicurezza e Migranti : 'Non possiamo buttare via tutto' : ' Se l'economia non cresce, se c'è poco lavoro è molto difficile fare promesse. La situazione è migliorata ', spiega Gentiloni. ' L'Italia è tornata in una situazione migliore' , ma Gentiloni ...