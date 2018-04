Migranti | Trump premia i giudici che firmano le espulsioni Israele sospende intesa Onu

Trump : giudici - quote espulsioni Migranti : 1.46 L'amministrazione Trump imporrà ai giudici dell'immigrazione un sistema di quote per velocizzare l'espulsione e iL rimpatrio forzato degli immigrati clandestini.Lo rivela il Washington Post, che cita alcune nuove direttive messe a punto dal Dipartimento di giustizia. I giudici dovranno risolvere almeno 700casi all'anno per ricevere un giudizio "soddisfacente" delle proprie mansioni. uno standard che i sindacati di categoria hanno ...

Trump : ok shutdown se no piano Migranti : 23.17 "Adorerei arrivare allo 'shutdown'" se non sarà raggiunto un accordo sull'immigrazione, con regole più stringenti e la costruzione del muro al confine con il Messico. E' il monito del presidente Donald Trump alla minoranza dem, lanciato durante una tavola rotonda sulle organizzazione criminali. Se bisognerà chiudere le attività del governo "perché i democratici non vogliono sicurezza allora lo faremo: nessun altro Paese ha leggi così ...

Trump : stato Unione su tasse e Migranti : 20.55 Nel suo primo discorso da presidente sullo stato dell'Unione, Trump affronterà temi quali i "successi" del suo primo anno alla Casa Bianca,menzionando i risultati positivi in campo economico e il taglio delle tasse. Lo ha anticipato lo stesso Trump, rispondendo a domande dei giornalisti, in cui ha aggiunto che l'intervento di domani al Congresso avrà anche un focus sull'immigrazione e sul commercio, promettendo che gli Stati Uniti non ...

Trump non molla sul Muro : offre in cambio sanatoria per 2 milioni di Migranti illegali : NEW YORK - Donald Trump, nel giorno del suo intervento al Forum globale di Davos, rilancia sull'immigrazione in casa. Il presidente ha dato al Congresso un ultimatum: è disposto a offrire a 1,8 ...

Migranti - sindaci città Usa contro Trump : 21.57 I sindaci delle città Usa contro l'amministrazione Trump,tornata a minacciare le città che proteggono immigrati, decidono di boicottare il previsto incontro con Trump alla Casa Bianca. "Tuteleremo gli immigrati con o senza l'aiuto di Washington", dice Landrieu, presidente della conferenza dei sindaci "Non parteciperò all'incontro con Trump dopo il nuovo attacco razzista del Dipartimento di Giustizia" scrive il sindaco di New York, De ...

Trump : dem scelgono Migranti a sicurezza : 13.30 "Avrebbero potuto trovare un accordo ma hanno preferito la politica dello shutdown". E' il tweet di Trump dopo che il Senato Usa ha votato contro il provvedimento per finanziare il governo, grazie al voto determinante dei democratici. "Sono più preoccupati degli immigrati illegali che delle nostre valorose forze armate e della sicurezza ai nostri confini meridionali", attacca. "E' il primo anniversario della mia presidenza e i ...

Donald Trump - parole shock sui Migranti Video : La retorica sovente politicamente scorretta del presidente americano #Donald Trump ha messo a segno un altro colpo: questa volta, tuttavia, il suo bersaglio è particolarmente vulnerabile, poiché si tratta dei migranti in Usa. La frase shock Occasione di una nuova espressione di quella oramai è vecchia retorica Trumpiana è stato un incontro tenutosi allo Studio Ovale della Casa Bianca, nel quale alcuni membri del Congresso hanno affrontato con il ...

Migranti - Trump : non dette parole oscene : 14.40 "Il linguaggio che ho usato al meeting sul Daca (il programma che tutela i 'dreamer') era duro, ma non ho usato quel linguaggio". Così su Twitter il presidente Usa Trump, a proposito dell' espressione rivolta ad alcuni Paesi di provenienza dei Migranti. Invece,"è stato veramente duro ricevere la proposta sul Deferred Action for Childhood Arrivals da un gruppo di repubblicani", spiega Trump. "Gli Usa sarebbero costretti a prendere un gran ...