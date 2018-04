Migranti | Lampedusa | notte nell’hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri

Migranti : sbarco tunisini a Lampedusa : ANSA, - PALERMO, 2 APR - Un gruppo di 72 tunisini è da poco giunto a Lampedusa su una propria imbarcazione. E' il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell'hotspot dell'isola, dal ...

Migranti : Federalberghi Lampedusa - non siamo razzisti ma contenti per chiusura hotspot : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Noi non siamo razzisti, e penso che ormai lo sappiano tutti. Però, quest'isola negli ultimi anni, è stata abusata fin troppo. Quindi, non posso certamente dire di essere dispiaciuto per la chiusura dell'hotspot di Lampedusa. Quest'isola vive di turismo e non possiamo

Migranti : Federalberghi Lampedusa - non siamo razzisti ma contenti per chiusura hotspot : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “Noi non siamo razzisti, e penso che ormai lo sappiano tutti. Però, quest’isola negli ultimi anni, è stata abusata fin troppo. Quindi, non posso certamente dire di essere dispiaciuto per la chiusura dell’hotspot di Lampedusa. Quest’isola vive di turismo e non possiamo più essere l’isola delle tragedie e delle sofferenze”. Lo ha detto all’Adnkronos Giandamiano ...

Migranti - 600 da ricollocare dopo la chiusura degli hotspot di Lampedusa e Taranto : “Difficile sapere dove finiranno” : Sono più di 600 i Migranti in attesa di ricollocamento nelle strutture d’accoglienza italiane. dopo mesi di segnalazioni e denunce, gli esposti di associazioni, avvocati e operatori hanno fatto chiudere temporaneamente due hotspot – Lampedusa e Taranto – mentre una società del varesotto – Kb srl – ha dovuto chiudere le sue strutture per presunte irregolarità su cui sta indagando la procura di Busto Arsizio. Per completare i trasferimenti ...

Migranti : incendio in hotspot Lampedusa - fermati 4 tunisini : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Quattro tunisini ritenuti responsabili dell'incendio appiccato lo scorso 8 marzo all'hotspot di Lampedusa sono stati fermati dalla Polizia di Stato. Gli agenti hanno dato esecuzione al decreto emesso a loro carico dalla Procura di Agrigento. Si tratta di Baugugra Elabe

Migranti : incendio in hotspot Lampedusa - fermati 4 tunisini : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Quattro tunisini ritenuti responsabili dell’incendio appiccato lo scorso 8 marzo all’hotspot di Lampedusa sono stati fermati dalla Polizia di Stato. Gli agenti hanno dato esecuzione al decreto emesso a loro carico dalla Procura di Agrigento. Si tratta di Baugugra Elabed, 27 anni, Sami Ben Ali, 41 anni, Omar Kasmi, 20 anni, e Samah Chroudi, 27 anni, tutti ospiti della struttura. Le indagini ...

Perché il centro per Migranti di Lampedusa è stato chiuso? : Si moltiplicano le denunce sulle condizioni disumane dell’hotspot e sulle violazioni dei diritti umani. Leggi

Migranti - chiude l’hotspot di Lampedusa. Associazioni : “Condizioni vergognose di degrado” : La situazione a Lampedusa ha superato il punto di rottura: i 140 Migranti dell'hotspot saranno trasferiti temporaneamente altrove per permettere i lavori di ristrutturazione, resi necessari in seguito a un incendio appiccato nel centro dagli stessi Migranti.Continua a leggere

Migranti : Garante - chiusura hotspot Lampedusa occasione per cambio passo su tutela diritti : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - "Gli interventi da realizzare nell’hotspot non si dovranno limitare a una mera ristrutturazione materiale, pure assolutamente necessaria e più volte sollecitata. Serve soprattutto porre le basi perché si verifichi un vero cambio di passo sulla tutela dei diritti fondam

Migranti : Garante - chiusura hotspot Lampedusa occasione per cambio passo su tutela diritti : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – “Gli interventi da realizzare nell’hotspot non si dovranno limitare a una mera ristrutturazione materiale, pure assolutamente necessaria e più volte sollecitata. Serve soprattutto porre le basi perché si verifichi un vero cambio di passo sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri ospitati nella struttura, a partire dai tempi di permanenza, che devono essere nei limiti, ...

Migranti : Garante - chiusura hotspot Lampedusa occasione per cambio passo su tutela diritti : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – “Gli interventi da realizzare nell’hotspot non si dovranno limitare a una mera ristrutturazione materiale, pure assolutamente necessaria e più volte sollecitata. Serve soprattutto porre le basi perché si verifichi un vero cambio di passo sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri ospitati nella struttura, a partire dai tempi di permanenza, che devono essere nei limiti, ...

Migranti : sindaco Lampedusa - bene lavori hotspot - correggere errori passato : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Le decisioni assunte al Viminale sulla chiusura temporanea dell’hotspot di Lampedusa per consentire i lavori di ristrutturazione confermano quello che sosteniamo da tempo, cioè che la struttura così com’é è inadeguata: evidentemente l’allarme che abbiamo lanciato più

Lampedusa - il Viminale chiude l’hotspot : quasi 200 Migranti trasferiti. Per le associazioni c’erano “condizioni disumane” : La delegazione di avvocati, ricercatori e mediatori culturali di varie associazioni che aveva visitato il centro aveva parlato di “condizioni di vita drammatiche e sistematiche violazioni dei diritti umani“. Ora, 4 giorni dopo, il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e chiudere l’hotspot di Lampedusa per consentire “lavori di ristrutturazione“. Proprio oggi era intervenuta anche la Croce Rossa che ...

Migranti - hotspot Lampedusa chiude per ristrutturazione/ Ultime notizie - Viminale : “Chiusura temporanea” : Migranti, hotspot Lampedusa chiude per ristrutturazione dopo ultimo incendio doloso. Viminale: “Chiusura temporanea”. Le Ultime notizie sul caso(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:38:00 GMT)