Migranti | l' accordo tra Israele e UNHCR è già sospeso Retromarcia di Netanyahu

L’Italia chiude la partita dei Migranti con Israele : «Non c’è nessun accordo» : Smentite le voci che il nostro Paese avrebbe accolto una quota dei migranti. Ipotizzati solo pochi ricongiungimenti familiari di cittadini eritrei

Migranti - Israele sospende la realizzazione dell’accordo con l’Onu per il ricollocamento di 16mila persone : Benjamin Netanyahu ha sospeso la realizzazione dell’intesa con l’Alto commissariato dell’Onu per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di Migranti africani che sono in Israele. In nottata il premier ha scritto su facebook di essere sensibile alle reazioni critiche mosse dagli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv dove i Migranti sono concentrati. Oggi, ha aggiunto, vi farà un sopralluogo. “Intanto sospendo la realizzazione ...

Netanyahu sospende l’accordo con l’Onu per l’espulsione dei Migranti : Netanyahu sospende l’accordo con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati dopo le proteste dell’opposizione. Il primo ministro dice che incontrerà alcuni rappresentanti della zona sud di Tel Aviv e solo dopo prenderà in considerazione l’ipotesi di implementare nuovamente l’accordo....

Migranti - Netanyahu : stop accordo Unhcr : 22.20 Il premier israeliano Netanyahu annuncia la sospensione dell'applicazione dell'accordo con l'Unhcr per il ricollocamento di oltre 16mila richiedenti asilo africani verso Paesi occidentali. "Ho deciso di sospendere l'applicazione di questo accordo e di ripensarne i termini", ha detto Netanyahu sulla sua pagina Facebook, spiegando di aver letto attentamente le critiche contro l' intesa. Italia e Germania avevano negato l'esistenza di ...

Migranti - premier israeliano Netanyahu : “Li manderemo in Italia”. Farnesina : “Nessun accordo” : Migranti, premier israeliano Netanyahu: “Li manderemo in Italia”. Farnesina: “Nessun accordo” Israele annuncia un piano per distribuire 16mila Migranti africani in Canada, Germania e Italia. Ma il ministero degli Esteri italiano nega: “Non c’è alcun accordo con l’Italia nell’ambito del patto bilaterale tra Israele e l’Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei Migranti che […]

