Migranti | l' accordo tra Israele e UNHCR è annullato L' annuncio di Netanyahu

Israele ha annullato l'accordo con l'Onu sui Migranti : È un accordo che non ha retto nemmeno ventiquattr'ore quello raggiunto tra Israele e l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di immigrazione, grazie al quale 16.250 africani entrati nel Paese illegalmente e arrivati da Eritrea e Sudan avrebbero dovuto essere ricollocati in una serie di Paesi occidentali, in cambio della regolarizzazione di altrettante persone.Dopo che ieri sera in un post su facebook il premier Benjamin Netanyahu aveva ...

Israele - annullato accordo su Migranti con Onu/ Ultime notizie - Unhcr : “Prendiamo atto decisione Netanyahu” : Israele, annullato accordo su migranti con Onu. Unhcr: “Prendiamo atto decisione Netanyahu”. Le Ultime notizie sulla mancata intesa per il trasferimento di 16.250 rifugiati in 5 anni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:32:00 GMT)

Migranti - Israele annulla accordo Unhcr : 12.07 Dopo aver sospeso l'intesa con l'Unhcr, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato "la decisione di annullare" l' accordo riguardante i Migranti africani in Israele. "Ho ascoltato i molti commenti, riesaminato i vantaggi e le mancanze", ha detto il premier spiegando di aver incontrato il ministro degli Interni, e "ho deciso di annullare l'accordo". La decisione è arrivata dopo la visita nei quartieri sud di Tel Aviv, dove è più forte ...

Migranti - l'accordo tra Israele e UNHCR è già sospeso. Retromarcia di Netanyahu : Aggiornamento martedì 3 aprile 2018 - Benjamin Netanyahu ha sospeso l'accordo annunciato ieri tra Israele e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (UNHCR) relativo al ricollocamento in alcuni Paesi occidentali di oltre 16mila Migranti africani che sono attualmente in Israele. Il Premier ha annunciato che oggi andrà a fare un sopralluogo nei quartieri di Tel Aviv in cui è concentrata la maggior parte dei profughi e nel frattempo sospende ...

L’Italia chiude la partita dei Migranti con Israele : «Non c’è nessun accordo» : Smentite le voci che il nostro Paese avrebbe accolto una quota dei migranti. Ipotizzati solo pochi ricongiungimenti familiari di cittadini eritrei

Israele ha sospeso l’accordo sui Migranti : Prevedeva la ricollocazione di migliaia di persone e secondo Benjamin Netanyahu doveva coinvolgere anche Italia e Germania, che però sono cadute dalle nuvole The post Israele ha sospeso l’accordo sui migranti appeared first on Il Post.

Israele - accordo con Onu sui Migranti : è caos Netanyahu : “Anche in Italia” - poi la retromarcia : Israele, accordo con Onu sui migranti: è caos Netanyahu: “Anche in Italia”,poi la retromarcia Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. “L’Italia era solo un esempio, ma l’accordo è sospeso”. Continua a leggere

Repubblica Politica. Salvini e Di Maio al Colle, ma senza chiedere l'incarico. Le strategie dei due leader di Lega e 5Stelle che non vogliono bruciarsi al primo giro di consultazioni. Repubblica ...