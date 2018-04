Migranti | Israele sospende intesa Onu su espulsioni

Israele - accordo con Onu sui Migranti : è caos Netanyahu : “Anche in Italia” - poi la retromarcia : Israele, accordo con Onu sui migranti: è caos Netanyahu: “Anche in Italia”,poi la retromarcia Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. “L’Italia era solo un esempio, ma l’accordo è sospeso”. Continua a leggere

Israele ci ripensa - stop ad accordo su Migranti : Gerusalemme, 3 apr. (AdnKronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sospende l’attuazione dell’accordo definito dal suo governo con l’Unhcr per risolvere la crisi dei migranti dai paesi africani in Israele deportando in paesi terzi decine di migliaia di persone. Il premier lo ha annunciato poche ore dopo aver dato notizia del raggiungimento di un’intesa in materia che prevedeva la concessione di un ...

Israele - accordo con Onu sui Migranti : è caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

Migranti - Trump premia i giudici che firmano le espulsioni. Israele sospende intesa Onu : Tempi duri per i Migranti: nel giro di poche ore Stati Uniti e Israele hanno preso delle decisioni stringenti sull'immigrazione e sull'accoglienza. Donald Trump sta per varare un nuovo...

Migranti - Israele sospende la realizzazione dell’accordo con l’Onu per il ricollocamento di 16mila persone : Benjamin Netanyahu ha sospeso la realizzazione dell’intesa con l’Alto commissariato dell’Onu per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di Migranti africani che sono in Israele. In nottata il premier ha scritto su facebook di essere sensibile alle reazioni critiche mosse dagli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv dove i Migranti sono concentrati. Oggi, ha aggiunto, vi farà un sopralluogo. “Intanto sospendo la realizzazione ...

Israele - intesa Onu : "Migranti africani in Occidente"/ Lega attacca - Unhcr : "Accolti solo in casi specifici" : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "Migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". La dura posizione della Lega e le smentite dell'Unhcr.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Migranti da Israele a Paesi occidentali - Netanyahu ci ripensa : "Accordo sospeso" : Sulla base di un accordo tra Tel Aviv e l'Unhcr il piano di ricollocazione prevedeva anche l'Italia. La Farnesina ha smentito, retromarcia del premier israeliano