Microsoft ha assunto 50 dipendenti autistici per Xbox Live e Azure

(Di martedì 3 aprile 2018)ha lanciato l’Autism Hiring Program nel 2015, ideato per identificare e rimuovere le barriere che impediscono alle persone affette da autismo, magari molto capaci e istruite, di trovare un impiego lavorativo. Oggi, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo, il Colosso di Redmond riporta che il programma ha riscosso un grande successo con oltre 50assunti a tempo pieno sparsi in dozzine di team. I nuovisono staticon il titolo di programmatore o ingegnere informatico diventando responsabili della scrittura di codice per prodotti e servizi che vengono utilizzati da milioni di utenti ogni giorno come. La società guidata da Satya Nadella ha acquisito una certa esperienza nel corso degli ultimi anni e adesso vuole condividere le proprie conoscenze con altre compagnie importanti;sta ...