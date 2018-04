Mercedes CLS 350d | lo stile si fa leader

Mercedes-Benz CLS - ecco perché potresti non voler più scendere : Il traffico di Firenze è insostenibile, sempre. Per fortuna, però, questa volta lo affrontiamo seduti al volante di una delle auto più confortevoli che ci siano, la nuova Mercedes CLS. Una elegantissima coupé quattro porte e cinque posti, con un corpo sexy e un muso aggressivo. Traffico a parte, Firenze è bellissima, sempre. Soprattutto quando (come nel momento in cui scriviamo) il primo sole primaverile fa schiudere i fiori di pesco e di ...

Mercedes-Benz saluta il ritorno della CLS : Dopo 14 anni di apprezzata carriera la Mercedes CLS ritorna, in un certo senso, alle origini, con la terza generazione. Le vendite mondiali sono state 375.000 di cui 14.000 in Italia. Dopo avere inventato nel lontano 2004 il...

Mercedes CLS - la prova de Il Fatto.it – Ritorna la berlina-coupé di lusso – FOTO : Ha dato luce alla generazione di berline-coupé, la cui ventata di novità recepita con entusiasmo dal pubblico fin dalla prima edizione della CLS del 2004, ha poi permesso di far seguire altri modelli di successo come Audi A7, BMW Gran Coupé, Volkswagen Passat CC. E dopo quattordici anni ed un’edizione intermedia, quella del 2011, oggi la berlina sportiva “made in Stoccarda” riscopre le proprie radici, tornando alle origini del suo ...

Mercedes CLS - che lusso : a bordo c'è pure la...palestra : A bordo, oltre al doppio schermo da 12,3 pollici, fanno finalmente il loro ingresso entrambi le interfaccia più di successo nel mondo delle quattro ruote: Android Auto e Apple CarPlay. I prezzi non ...

Mercedes-Benz - Al volante della nuova CLS 400d : Non mi è mai piaciuto dormire in macchina. Lho sempre considerata una grande perdita di tempo. Molto meglio godersi il viaggio fino in fondo, quando si finisce sul sedile del passeggero. Di solito guardo fuori dal finestrino, soprattutto se sono in un posto nuovo. Oppure curioso qua e là, tra i comandi della plancia, per conoscere tutti i segreti dellauto su cui mi trovo. Una Mercedes-Benz CLS. Silenziosa, non noiosa. Qui, però, mi sono dovuto ...