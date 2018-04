Mercato auto | frenata di primavera | marzo a -5 | 75%

A marzo il Mercato automobilistico italiano tira il freno a mano : marzo deludente per il settore automotive . Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state immatricolate in Italia 213.731 autovetture con un calo del 5,75% ...

Mercato auto - a marzo battuta d'arresto per le vendite : meno sei per cento" : ... certifica la fase di riflessione del Mercato dando corpo alla più classica delle riduzioni di propensione agli acquisti legata al ciclo della politica'.

Colto da un malore mentre guida rischia di entrare con l'auto al superMercato : La Spezia - Paura ieri nel parcheggio di un supermercato a Valdellora. Un uomo, sulla sessantina, ha rischiato di entrare all'interno dell'esercizio con la sua automobile. Per un attimo i testimoni ...

Crolla il Mercato dell'auto : -11% rispetto all'anno scorso : L'industria dell' auto fa registrare una flessione del fatturato dell'11% su base annua e per gli ordinativi un calo dell'1,4%. Lo riferisce Istat , spiegando che si tratta di dati grezzi. Si registra ...

Crolla il Mercato dell'auto : -11% rispetto allo scorso anno : A gennaio il fatturato dell'industria degli autoveicoli segna una caduta dell'11,0% su base annua. Lo rileva l'Istat, che vede in calo, ma più tenue, anche le commesse, in discesa dell'1,4%, sempre in termini tendenziali (dati grezzi).I dati registrano anche un brusco rallentamento del fatturato su base mensile. A gennaio, per il fatturato dell'industria si rileva, dopo tre mesi consecutivi di crescita, particolarmente marcata a dicembre, ...

GPL - cresce in Italia Mercato delle auto green a gas. Assogasliquidi : 'Vantaggi per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...

Europa : immatricolazioni auto in crescita a febbraio. Fca peggio del Mercato : Ancora un mese positivo per il mercato europeo dell'auto , sostenuto dalle buone performance di Spagna e Germania. I dati diffusi dall'associazione dei produttori Acea indicano che nel mese di ...

Auto : Mercato Europa - +4% a febbraio : ANSA, - TORINO, 15 MAR - Il mercato europeo dell'Auto cresce a febbraio: le immatricolazioni nell'Unione Europea dei 28 e Paesi dell'Efta , Islanda, Norvegia, Svizzera, - secondo i dati dell'Acea, l'...

Mercato europeo - A febbraio vendite di auto in crescita del 4% : Il Mercato automobilistico europeo continua a mostrare segnali di crescita anche a febbraio, seppur in rallentamento rispetto a gennaio, quando la domanda aveva in parte beneficiato dell'effetto positivo del calendario. Con 1.159.039 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono aumentate del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta, spiega l'associazione dei costruttori europea Acea, del miglior risultato per il mese ...

Tirreno Adriatico e Mercato - rimosse tredici auto. Code in varie zone della Riviera : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Dodici veicoli rimossi per la Tirreno Adriatico, uno per il mercato. E' il bilancio della mattinata di oggi che vede gli agenti della polizia locale impegnati lungo tutto il ...

Mercato auto - l'anomalia italiana : continua il boom del diesel : Nel mese di febbraio, in linea con quanto registrato a gennaio, le immatricolazioni auto diesel dominano ancora una volta il Mercato automotive con oltre il 56%, seguite a distanza dai veicoli a ...

Anfia - a febbraio i privati scelgono auto ibride e a metano. I Suv conquistano 35% Mercato : TORINO - I privati acquistano meno auto , -13,6% a febbraio, e si orientano su auto ibride , +20% con una quota di mercato del 3,6%, e a metano, che registrano crescite a due cifre , +64,2% e quota ...

Bari - lascia in auto la figlia di un anno per andare all'iperMercato : mamma denunciata : L'episodio nel parcheggio di BariBlu a Triggiano. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati gli altri clienti che hanno assalito la donna quando è ritornata....