Meizu M6 Note | affidabilità a buon prezzo La prova di GQ

(Di martedì 3 aprile 2018)è pronta a sgomitare anche in Europa per ritagliarsi una fetta di mercato nel mondo degli smartphone. Dopo aver venduto milioni di telefoni in Cina, l’azienda prepara il terreno anche da noi dove ha lanciato il nuovo M6, il primo con i servizi Google preinstallati, per un utilizzo immediato e intuitivo senza necessità di procedure di installazione. L’ultimo arrivato tra gli smartphone di fascia media risente di un design superato – il classico display da 5,5 pollici Full HD (1920×1080 pixel) incastonato tra tre cornici spesse e un bel pulsante fisico con lettore per le impronte digitali – in virtù della nuova ondata di telefoni fatti di display a tutto schermo, curvi e in vetro. Va meglio sul retro, dove si può trovare una doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel, perfetta per l’effetto bokeh e con la trovata (azzeccata) di inserire il Flash LED ...