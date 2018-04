Mediaset vola in Borsa Rialzi del 7% dopo l' accordo con Sky su Premium Ma Ei Towers non

Mediaset vola IN BORSA/ L’accordo con Sky su Premium fa salire le azioni del 6%. Bene anche Ei Towers : MEDIASET VOLA in BORSA dopo l'accordo con Sky su Premium. anche Ei Towers trae giovamento dalla situazione. Ci sono domande aperte anche su Vivendi e Mediapro(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Mediaset vola in Borsa dopo l'accordo con Sky : Balzo in Borsa per Mediaset: i titoli del Biscione salgono del 6% dopo l'annuncio dell'intesa raggiunta con Sky per una pay-tv sul digitale terrestre annunciato lo scorso 30 marzo a mercati chiusi. ...

Mediaset vola in Borsa dopo l'accordo commerciale con Sky : MILANO - La pace commerciale siglata da Sky e Mediaset mette le ali al titolo del Biscione in Borsa: alla riapertura di Piazza Affari dopo lo stop pasquale, l'azione Mediaset viene sospesa in asta di ...

Borse in calo. A Piazza Affari vola Mediaset : Partenza debole per le principali Borse europee condizionate negativamente delle pessime performance dei mercati americani e asiatici . A pesare sul sentiment degli investitori, contribuisce l'acuirsi ...

Mercati - avvio in calo. A Piazza Affari vola Mediaset : Partenza debole per le principali borse europee condizionate negativamente delle pessime performance dei Mercati americani e asiatici . A pesare sul sentiment degli investitori, contribuisce l'acuirsi ...

La marcia del fondo Elliott verso Tim : l'amministratore delegato Amos Genish incontrerà i vertici a New York. Mediaset vola in Borsa : Amos Genish, a Londra per la prima tappa del road show che lo porterà nei prossimi giorni a New York e Boston, vedrà Elliott nell'ambito degli incontri avviati gli investitori per presentare il suo piano per Tim e lo scorporo della rete. Mentre a Piazza Affari il titolo fa un altro passo avanti (+4,6% a 0,82 euro) e Mediaset vola (+9,2% a 3,33 euro) tra scambi boom per le scommesse legate al ritorno dell'idea di un'aggregazione tra ...

Mediaset vola in Borsa - con Elliott tornano speculazioni su Tim : Milano, 8 mar. , askanews, - Mediaset e Tim sotto i riflettori a Piazza Affari dopo che la discesa in campo di Elliott nel gruppo di tlc in chiave anti-Vivendi ha riportato in auge la suggestiva ...