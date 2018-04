digital-news

: Aveva fatto l’autopsia al colonnello “suicida” dei servizi segreti, che secondo alcuni avrebbe conosciuto Ilaria Al… - redazioneiene : Aveva fatto l’autopsia al colonnello “suicida” dei servizi segreti, che secondo alcuni avrebbe conosciuto Ilaria Al… - digitalsat_it : Mediaset, secondo Reuters Premium non più interessata ad acquisto diritti tv Serie A - brekbia : RT @Camilla_5thFrog: Alla faccia della lasagna!!! Comunque secondo me in questa edizione hanno magnato più di tutte le edizioni messe insie… -

(Di martedì 3 aprile 2018), la pay-tv di, non parteciperà all’acquito deiTv per laA di calcio dopo l’accordo di partnership con Sky annunciato venerdì sera. Lo dice auna fonte vicina alla situazione spiegando chenon èa rilevare iper il calcio.La vendita deiper le tre stagioni dal 2018 al 2021 è in capo all’intermediario spagnolo Mediapro, che in questi giorni deve avviare le procedure per la cessione dei pacchetti di. L’intesa tra i due gru...