Mediaset | Les Echos | “Berlusconi si accorda con Murdoch per sfuggire a Vivendi”

Sonia Bruganelli - pro Alessia Marcuzzi contro Striscia la Notizia/ E tra Mediaset e Magnolia spunta... Bonolis : Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi: cosa c'è dietro la guerra tra Mediaset e Magnolia? Un giornalista di Chi attacca il tg satirico che risponde...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 07:01:00 GMT)

Mediaset - Barbara D’Urso e Eva Henger vs Alessia Marcuzzi : la “faida” infinita : Si respira ancora aria di tensione negli studi di Mediaset. Lo sfogo di Alessia Marcuzzi ai danni di Eva Henger, avvenuto nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è certo passato inosservato e ha causato anche alcune reazioni piccate. Anzitutto da parte di Barbara D’Urso: “A me è sfuggito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi. Quella è l’unica cosa che mi è sfuggita. Poi non voglio ...

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...

Isola dei Famosi 2018 - l’imbarazzante “gestione” del “canna-gate” : Alessia Marcuzzi se la prende con altri programmi Mediaset : Sembrava una puntata di Un giorno in pretura e invece era il sesto episodio de L’Isola dei Famosi, edizione numero tredici. Il reality di Canale 5, dopo aver ricevuto pressioni varie, ha dovuto cambiare la sua versione. E dal “non possiamo occuparci del canna gate perché siamo una trasmissione di intrattenimento” si è passati al dedicare ben quaranta minuti di puntata al tema fumoso. Ieri sera la conduttrice Alessia Marcuzzi ha preteso la ...

“L’hai visto?!”. Caos a Mediaset - è successo in diretta negli ultimi minuti di Isola. Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e - mentre la regia inquadra lo studio - vanno in onda queste immagini (pesanti). Tutti a bocca aperta. È sicuro - la storia non finisce qui. Son dolori veri : “Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’” inizia così il comunicato emesso da Magnolia la società che produce il reality L’Isola dei Famosi. Non poteva certo ...

Barbara D'Urso - all'Isola dei famosi clamorosa Alessia Marcuzzi in diretta : calpesta la regina di Mediaset con una frase : Acque agitate a Mediaset . Dopo le bordate di Striscia la Notizia all' Isola dei famosi , ci si mette anche Alessia Marcuzzi : alla conduttrice del reality vip di Canale 5 è partita una clamorosa ...

Arriva su Mediaset Permium Stories «The Bold Type» - dramedy ispirato alla vita di Joanna Coles : Premesse considerevoli, quelle per «The Bold Type», dramedy ispirato alla vita di Joanna Coles, figura di riferimento del giornalismo U.S.A., che racconta le peripezie professionali e personali di tre grandissime amiche – la neo-giornalista Jane Sloan (Katie Stevens), la responsabile dei social media Kat Edison (Aisha Dee), la personal assistant Sutton Brady (Meghann Fahy) – al via dall’11 febbraio, ogni domenica, per dieci ...

Megan Montaner in Lontano da te - la star de Il Segreto con Alessandro Tiberi nella serie fantasy di Mediaset : Continua l'ascesa dell'ex star de Il Segreto: ci sarà Megan Montaner in Lontano da te. L'attrice della celebre soap opera spagnola è la protagonista di una co-produzione tra Italia e Spagna diretta da Ivan Silvestrini. Nel cast della serie, attori di stampo internazionale: dal nostrano Alessandro Tiberi, visto in Boris e Tutto può succedere, a Pamela Villoresi, Rosario Pardo e Pepon Nieto. Le riprese della serie sono appena iniziate tra Roma, ...