Mauro Donato | il fotoreporter torinese ancora detenuto in Serbia | “È allarme per le sue

(Di martedì 3 aprile 2018) È in carcere dal 16 marzo scorso e il suo stato di salute sta peggiorando. A lanciare l’per il, arrestato incon l’accusa di aver aggredito tre profughi afghani, sono i familiari e l’avvocato Alessandra Ballerini. “Nonostante l’accusa sia stata immediatamente smentita dalle stesse vittime che non hanno riconosciuto inil loro aggressore e da numerose altre testimonianze – hanno dichiarato in una nota –si trovaristretto in carcere e le sue condizioni psicofisiche destano”. Ilsi trovava ininsieme a un collega per documentare il passaggio dei profughi verso l’Europa e le attività di alcuni operatori umanitari. Quando stava lasciando il Paese è scattato l’arresto da parte della polizia serba, con l’accusa di rapina aggravata ai danni di ...