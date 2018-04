Maurizio Martina | dal segretario reggente del Pd le frasi ambigue | ' Non possiamo

"Con la destra no". Maurizio Martina a Circo Massimo : "Pd? Ci vorrà un anno per ripartire" : "Non è auspicabile" un voto anticipato, "non è auspicabile" un Governo M5S-Lega. La linea del Pd non cambia, dice Maurizio Martina a Circo Massimo, è il tempo di stare all'opposizione. Ma la logica dice che se questi esiti non vengono considerati auspicabili, serviranno i voti del Pd per formare un Governo. E Martina ha una certezza: "Non c'è possibilità per il Pd di dialogare con la destra e Salvini, ...

Così Maurizio Martina non governa il PD : Il segretario reggente non lascia trapelare quale sarà il ruolo del Nazareno nella partita di governo. E rimane "sfuggente" e poco rassicurante

Capigruppo - il reggente Maurizio Martina mette la fiducia su Delrio e Marcucci : colomba e falco di sangue renziano : I nomi si sono accavallati senza sosta per 48 ore. Tra veti, bracci di ferro e continui sforzi di mediazione da parte del segretario reggente, Maurizio Martina. Alla fine, si è arrivati alla quadra: Graziano Delrio è il capogruppo del Pd alla Camera, mentre Andrea Marcucci guiderà i senatori.Un ticket eletto per acclamazione, evitando pericolosi voti segreti e conte interne. Non senza qualche strascico polemico. Non sono ...

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il reddito di cittadinanza : si va verso alleanza M5s-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...

Pd - circoli cittadini di Napoli a Maurizio Martina : vero organismo per il rilancio : 'Tuttavia, questo non si verifica piu', a causa del fatto che, nella maggior parte dei comuni, manca una vera e propria presenza territoriale , fisica e politica, del Pd. Tutto questo e' ancora piu' ...

Pd modello Spd : Maurizio Martina apre alla consultazione degli iscritti per le scelte strategiche - come quelle eventuali sul governo : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", dice Maurizio Martina intervistato da Repubblica. Un passaggio non da poco, quello pronunciato dal neo-reggente del Pd: passaggio notato dai più nel partito.Il riferimento all'esperienza dei socialisti tedeschi, che con un referendum tra gli iscritti hanno sciolto il dilemma sul sostegno ad una nuova grande coalizione con Angela Merkel, ...

Maurizio Martina si è dimesso da ministro delle Politiche Agricole : Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell’Agricoltura. Su Twitter ha spiegato di aver preso questa decisione «per rispetto del ruolo istituzionale» che ha ricoperto fino ad ora e per il ruolo che è stato «chiamato a svolgere». Da questo The post Maurizio Martina si è dimesso da ministro delle Politiche Agricole appeared first on Il Post.

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura : Dopo la direzione di lunedì del Pd e la sua disponibilità a guidare i Dem nel dopo Matteo Renzi, Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Il ...

Maurizio Martina si è dimesso da ministro delle Politiche Agricole : Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell’Agricoltura. Su Twitter ha spiegato di aver preso questa decisione «per rispetto del ruolo istituzionale» che ha ricoperto fino ad ora e per il ruolo che è stato «chiamato a svolgere». Da questo The post Maurizio Martina si è dimesso da ministro delle Politiche Agricole appeared first on Il Post.

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura : "Da questo pomeriggio non sono più ministro, per rispetto del ruolo istituzionale che ho ricoperto fin qui e il ruolo che sono chiamato a svolgere". Lo afferma il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a Porta a Porta. "Credo di si, ci sarà un interim del premier", aggiunge."Non ci auguriamo il peggio per l'Italia. I programmi su cui hanno fatto la campagna elettorale Lega e Cinque Stelle sono dannosi e non ho paura del ...

Pd - chi è Maurizio Martina - l’uomo del dopo-Renzi : È Maurizio Martina il “reggente” del Partito Democratico fino all’Assemblea nazionale che a metà aprile dovrà scegliere il successore del segretario dimissionario Matteo Renzi. Così ha deciso ieri la direzione nazionale del Pd che ha affidato al vicesegretario, e ministro dell’Agricoltura, la transizione. Ad aprile l’Assemblea potrebbe decretare la continuità della sua reggenza, o no, fino al congresso che dovrà ...

Chi è Maurizio Martina : Da dove viene il vicesegretario del PD e ministro che guiderà il partito (almeno) fino a metà aprile The post Chi è Maurizio Martina appeared first on Il Post.

Chi è Maurizio Martina - il ministro alla guida del Pd dopo Renzi - : Il vice segretario del Pd, bergamasco, ha una laurea in Scienze politiche. È il reggente del Partito democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo. A lui il compito di mediare fino all'...

Maurizio Martina - il funzionario camaleontico ritrovatosi a capo del Pd : Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, vice segretario del Partito democratico, sconosciuto ai più. Da oggi in molti digiteranno il nome di Maurizio Martina su Google per capire chi è il nuovo reggente del Pd, protagonista della prima direzione nazionale dell’era post Renzi. Chiamato ad assumere il comando ad interim della segretaria, non è detto però che il Ministro diventi il nuovo leader del Nazareno: solo ad aprile, ...