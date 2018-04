Maurizio Ferrini | Ho rischiato di chiedere l' elemosina

Maurizio Ferrini choc : 'Vicino a chiedere l'elemosina per la strada. Salvato da due angeli' : Leggo.it torna a parlare di Maurizio Ferrini , diventato famoso interpretando la 'Signora coriandoli' in tv: 'Ho detto qualche 'no' di troppo a persone influenti nel mondo dello spettacolo - ha fatto ...