Matteo Salvini | patto con Casaleggio alla base dell' accordo con M5S

Antonio Tajani avverte Matteo Salvini : cosa gli impedisce di fare : Ci sarà anche lui nella delegazione di Forza Italia che andrà al Quirinale dal presidente. Quella ricevuta nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi è per Antonio Tajani è una bella investitura. Quasi l'...

Matteo Salvini a 48 ore dalle consultazioni al Quirinale : "Gli zingari lavorano anche a Pasqua - ho pronta una democratica ruspa" : A 48 ore dalle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Matteo Salvini torna a parlare di ruspe e zingari. Il leader della Lega, infatti, affida a un tweet il commento a un articolo de 'Il Giornale' relativo a una protesta dentro un campo rom a Roma. "Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa", scrive Salvini.Questi zingari "lavorano" anche a Pasqua... Ho ...

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'È il più forte - ma da solo non combina niente. E l'alleanza col M5s...' : 'Siamo in una situazione che non si può risolvere. Tra l'altro questa situazione è figlia di un referendum che era il minore dei mali se fosse passato perché oggi non avremmo difficoltà a fare un ...

Matteo Salvini - la promessa : 'Quando sarò al governo via le sanzioni alla Russia' : Quale appello? Presto detto: ' Via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana'. L'appello, per inciso, è arrivato su Libero , in un'intervista in cui ...

Matteo Salvini : se vado al governo via le sanzioni alla Russia : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.

Matteo Salvini : "Se sarò al governo via sanzioni assurde alla Russia. Sono solo un danno per l'economia italiana" : "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! ...

Claudio Amendola : "Matteo Salvini il migliore da 20 anni? Mi correggo : da 30. Dire che la Juve è forte non fa di me uno juventino" : "Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto Dire degli ultimi trenta". Claudio Amendola non fa marcia indietro. Durante la trasmissione "L'Aria che tira", l'attore romano, storicamente uomo di sinistra, aveva elogiato il leader del Carroccio. In molti hanno criticato le sue parole, tra questi anche Aldo Grasso al quale Amendola ha voluto personalmente rispondere con una lettera ...

Silvio Berlusconi - la 'proposta indecente' a Matteo Salvini : 'Non chiudere al Pd' : Le trattative continuano. Non soltanto tra Lega e M5s , ma anche nel centrodestra. Silvio Berlusconi , infatti, viene indicato come impegnatissimo nel tentativo di evitare lo stallo e trovare una ...

Mara Carfagna : 'Se Matteo Salvini vuole essere un vero leader deve rappresentare tutto il centrodestra' : A fare il punto sul quadro politico ci pensa Mara Carfagna , appena eletta vicepresidente della Camera per Forza Italia. 'Un onore e una responsabilità - spiega in un'intervista a La Stampa -: ora l'...

Vittorio Feltri : perché per Matteo Salvini e Luigi Di Maio l'alleanza è un suicidio politico : La politica paralitica italiana sta offrendo uno spettacolo osceno e leggermente disgustoso. Rapida nella spartizione delle poltrone istituzionali e burocratiche, non riesce tuttavia a esprimere una idea ...

Silvio Berlusconi - la telefonata tesissima con Matteo Salvini : cosa non è disposto ad accettare : Le telefonate tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono diventate sempre più tese negli ultimi giorni, ma mano che la pressione del Movimento Cinque Stelle è aumentata sul segretario della Lega. In ...

Sergio Mattarella concede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio tempo fino a maggio : senza intesa - un governo di tregua : Dietro le quinte e in silenzio, continua il lavoro di Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo: le consultazioni partiranno il 3 aprile. Nel frattempo, proseguono le trattative tra ...

Bardonecchia - Matteo Salvini : 'Espellere i diplomatici francesi - non quelli russi' : Sul caso di Bardonecchia , dove dei gendarmi francesi hanno fatto irruzione armati in una ong, Matteo Salvini spende parole durissime: 'Altro che espellere i diplomatici russi - afferma il leader ...

Matteo Salvini - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Il premier sarà Giancarlo Giorgetti' : 'Eminenza grigia del Carroccio', Giancarlo Giorgetti è indicato come uno dei 'papabili per Palazzo Chigi', scrive Augusto Minzolini sul Giornale, ma lo stesso Giorgetti è molto deluso dai grillini: '...