Mattarella scrive ad Al-Sisi | La verità su Regeni rafforzerà i rapporti tra i due

Regeni - Mattarella scrive ad Al Sisi : «La verità su Regeni rilancerà i nostri rapporti» : Il capo dello Stato scrive al premier egiziano per la sua rielezione. « L’Italia, come sempre, non farà mancare il suo sostegno», si legge nel messaggio del presidente della Repubblica. Che poi ricorda «l’impegno per arrivare a risultati sulla barbara uccisione di Giulio Regeni»