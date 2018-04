Martina | ' Ascolteremo Mattarella Difficile governo con i 5 stelle'

Pd - Martina : 'Ascolteremo Mattarella. Difficile governo con M5S' : Un governo dei 5 stelle con il Pd? 'Vedo Difficile un percorso di questo tipo, perché non mi pare affatto che il Movimento abbia oggi quelle intenzioni. E poi conta il merito: ad esempio non ho capito ...

Martina : ascolteremo indicazioni Colle : 8.26 "Un partito come il nostro ascolta sempre il Presidente della Repubblica, le sue indicazioni e i suoi indirizzi. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Martina a Circo Massimo su Radio Capital sulle prossime consultazioni al Quirinale. "Abbiamo un impegno sancito unitariamente in Direzione-ha aggiunto-il primo è l'esito del 4 marzo e il rispetto della volontà popolare ...

Governo - il dilemma Pd per non diventare “minoritario”. Martina : “Opposizione - ma ascolteremo le indicazioni del Colle” : Restano fermi sulla linea dell’opposizione, almeno ufficialmente, ma la vera preoccupazione interna ora è quella di non finire “minoritari”. Il Partito democratico è la forza politica non pervenuta durante le elezioni dei presidenti delle Camere e ora, di fronte alle nuove trattative che si aprono per la formazione del Governo, si pone l’interrogativo di come muoversi. “Noi”, ha dichiarato il segretario ...