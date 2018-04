Marò | udienza all' Aja al via il 22 ottobre

ilgiornale

(Di martedì 3 aprile 2018) La vicenda dei, iniziata il 15 febbraio 2012 con la morte di due pescatori indiani al largo di Kerala (India), è tuttora irrisolta dopo un infinito braccio di ferro diplomatico sulla giurisdizione del caso. I due imputati, com'è noto, sono i fucilieri italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Oggi si apprende che il prossimo 22a L'Aja, davanti al Tribunale arbitrale, inizierà l'tra India e Italia, per decidere chi ha la giurisdizione sul caso.A comunicare la data dell'è Francesco Azzarello, l'agente che segue la vicenda per conto del nostro Ministero degli Esteri. Toccherà al Tribunale arbitrale decidere chi, tra i due Paesi, dovrà giudicare i duein merito alla sparatoria che costò la vita ai due pescatori indiani. Ma quanto durerà la discussione del caso? Circa due settimane. La sentenza è prevista per la primavera successiva."Il 9 marzo ...