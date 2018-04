Marò di fronte alla Corte dell’Aja il 22 ottobre | si decide sulla giurisdizione

Juventus - Marotta osserva Florenzi : la Roma lavora sul fronte rinnovo - ma… : Juventus, Marotta osserva Florenzi: la Roma lavora sul fronte rinnovo, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta osserva Florenzi- La Roma si prepara a blindare Florenzi. Come accennato nei giorni scorsi, e come riportato da diversi colleghi, il club giallorosso sarebbe pronto ad offrire il rinnovo contrattuale al terzino/centrocampista ...