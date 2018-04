Maria De Filippi su Amici 17 | “La diretta? Una scelta obbligata”

Emigratis : Michele riceve le coccole da Maria De Filippi (VIDEO) : Maria De Filippi fa le coccole a Michele di Emigratis: il video Ieri è andata in onda l’ultima puntata della nuova edizione di Emigratis con protagonisti i dissacranti Pio e Amedeo i quali non sono cambiati di una virgola: triviali, goliardici, portatori sani dell’ignoranza italica in giro per il mondo (ovviamente si scherza). Ma sono loro i primi a non prendersi mai sul serio e il programma ne è un esempio. Nell’ultima ...

Emigratis - le coccole di Maria De Filippi al ragazzo autistico : Dissacranti, impertinenti, spudorati, ma con un cuore d'oro. Pio e Amedeo, tra una cena a scrocco e l'altra in giro per l'America, non si sono dimenticati del loro amico Michele, un...

Anticipazioni Amici - parla Maria De Filippi : Laura Pausini al Serale : Amici 2018, il Serale: Maria De Filippi svela nuove Anticipazioni, Laura Pausini ospite della prima puntata Maria De Filippi ha stravolto le regole del Serale di Amici 2018. Niente coach, tutto e tutti si concentreranno solo ed esclusivamente sugli allievi. La commissione interna e quella esterna si vedranno così a rivestire il ruolo di giudici […] L'articolo Anticipazioni Amici, parla Maria De Filippi: Laura Pausini al Serale proviene da ...

Emigratis : Pio e Amedeo in lacrime - il nobile gesto di Maria De Filippi : La terza edizione di Emigratis non è soltanto trash e battute esilaranti. Dopo aver commosso il pubblico per la donazione al reparto di pediatria oncologico di San Giovanni Rotondo, grazie al contributo di Gianluca Vacchi e di Chiara Ferragni e Fedez, Pio e Amedeo hanno trattato il delicato tema dell’autismo nel corso della terza puntata. Tra il serio e il faceto i comici hanno cercato di sensibilizzare il pubblico sull’argomento in coincidenza ...

Perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci? Maurizio Costanzo spiega il motivo : Il sabato sera televisivo ha una sola ‘sfida’: quella che in questo periodo vede il confronto tra i programmi di Maria De Filippi su Canale 5 ('C’è...

“Lo voglio”. C’è posta per te - è il finimondo. Protagonista di una delle storie del programma di Maria De Filippi - Floriano viene inquadrato e - poco dopo - scoppia il caos. Avete notato che è successo? : Sabato 31 marzo 2018 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Tante le storie che si sono susseguite e che hanno fatto piangere il pubblico, come accade ogni sabato. Una delle storie che ha fatto emozionare di più – e che ha provocato anche altro, ve lo diciamo tra un po’ – è quella di Stefania, Michele e della loro famiglia. Arrivano da Parigi. Stefania non vede la sua famiglia d’origine da 27 anni: i genitori hanno sempre ...

“Un cuore così”. Cannavacciuolo superstar. Ospite di C’è Posta per Te lo chef napoletano non smentisce la fama della sua grande generosità. Ecco il gesto che commuove Maria De Filippi : Chiusura col botto per Maria De Filippi che nell’ultimo appuntamento stagionale di C’è Posta per Te conta la presenza di due stelle della cucina (e ormai idoli conclamati della televisione), Carlo Cracco e Antonino CannavacciuloA chiamarli in studio Gennaro, preoccupato per la madre: “Voglio la mia mamma di prima, voglio rivederti ai compleanni, voglio che ritorni al mare. Abbiamo perso nostro padre e non voglio perdere anche ...

C’è posta per te - l’ultima puntata conferma il successo : il grande risultato di Maria De Filippi : Chiude in bellezza, così come aveva iniziato e proseguito per tutta la 21esima edizione, il successo di ‘C’è posta per te’ che ieri ha chiuso il ciclo di puntate mettendo a segno l’ennesimo...

“Fatti curare!”. Caos a C’è Posta per te. Insulti - bugie e rancori nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi : Parole, chiacchiere, intrighi e un mutismo che dura da anni. Due fratelli, Cristian e Alessio, in lite e una mamma che non riesce a sopportare che l’indifferenza che i figlio provano l’uno per l’altro. Da qui la decisione di Carmela di rivolgersi a Maria De Filippi. Ora che loro padre non c’è più, vorrebbe riunirli. Alessio dopo la scomparsa di papà si è chiuso in se stesso e ha affrontato il dolore a modo suo. Lui non parla più col ...

“No Maria!”. Rabbia e lacrime in studio. C’è posta per te - la storia di Rossella divida il pubblico. E la De Filippi resta di ghiaccio : Sotto gli occhi di Maria De Filippi ecco la storia di Felicetta e Rossella. Mamma e figlia. Due donne dallo stesso sangue ma dal carattere diverso. Parole, sguardi glaciali e tutto il dolore di una madre che scoppia in lacrime davanti alla figlia. Una storia diversa da tutte quelle che siamo stati abituati a vedere in questi mesi e che ha colpito particolarmente il pubblico. La signora Felicetta ha scritto alla trasmissione per ricucire i ...

Valerio Scanu/ Dalle polemiche con Maria De Filippi al ritorno alla musica (Domenica In) : Valerio Scanu a Domenica In: dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Ed io” e l’esordio da scrittore, torna alla musica da Cristina Parodi, ecco le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:23:00 GMT)

“Cosa ho passato…”. Gerry Scotti inedito a C’è posta per te. Durante l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi - il conduttore si commuove e racconta una cosa che fin qui non sapeva nessuno. Pubblico a casa e in studio in lacrime : C’era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell’ultima puntata di C’è posta per te. La prima storia ha per protagonista Gerry Scotti, accolto in studio con grande affetto. Gerry si commuove subito: “Quest’anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo”. A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere ...

Maurizio Costanzo rivela perchè Maria De Filippi batte Milly Carlucci : Maria De Filippi batte Milly Carlucci: Maurizio Costanzo svela il perchè Maurizio Costanzo intervistato da La Repubblica ha svelato perchè secondo lui Maria De Filippi batte Milly Carlucci con il suo C’è posta per te ogni sabato sera. Il conduttore de L’Intervista e del suo omonimo talk ha affermato che è impossibile fare un paragone tra il people show di Canale 5 e Ballando con le stelle: il primo è un uragano di emozioni, il ...

Amici - gli allievi al serale. L'inaspettata decisione di Maria De Filippi : Meno male che ci pensa Maria. A una settimana dall'inizio del serale di Amici i professori non riescono a trovare la quadra e decidere a maggioranza chi si merita la presenza alla prima serata. Maria De Filippi decide di far entrare tutti i ragazzi che hanno avuto almeno due preferenze da parte dei docenti. Il primo a entrare è Biondo. Dopo ever chiesto al cantante perché dovrebbe ottenere una magliatta verde la De Filippi annuncia ...