: Un operaio di 56 anni è deceduto questa mattina a Marghera (Venezia) dopo essere stato travolto da un camion uscito… - RaiNews : Un operaio di 56 anni è deceduto questa mattina a Marghera (Venezia) dopo essere stato travolto da un camion uscito… - TgrVeneto : #Venezia: #incidente sul lavoro nella zona industriale di #Marghera. Un operaio di 55 anni è morto in via Righi dop… - CybFeed : #News #Marghera, operaio muore travolto da tir -

Undi 55 anni è morto a(Venezia),da un camion che usciva da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, nella zona industriale di, dove si sta effettuando l'asfaltatura. Da una prima ricostruzione della Polizia locale, la vittima si trovava in un "angolo cieco", fuori dalla visuale del tir, quando è statoe schiacciato. L'allarme è stato lanciato da un suo collega, ma l'è morto sul colpo.Il conducente del tir ha 36 anni.(Di martedì 3 aprile 2018)