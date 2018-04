Marco Ferri e la naufraga fidanzata che lo ha corteggiato Lo scoop a Pomeriggio 5 | ' Ecco

Marco Ferri : "Gay? E anche se fosse?" :

Marco Ferri contro Cecilia Capriotti a Pomeriggio 5 : 'Se fossi stato gay che problema ci sarebbe?' : Marco Ferri contro tutti a Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso dà la possibilità all'ex naufrago appena tornato dall'Honduras di rispondere alle polemiche nate durante la sua permanenza all' Isola dei ...

Marco Ferri ha rifiutato la naufraga fidanzata all’Isola perché gay? Parla lui : Isola, Marco Ferri incontra Cecilia Capriotti a Pomeriggio Cinque: ecco quello che è successo Invitato a Pomeriggio Cinque, Marco Ferri oggi ha cercato di rispondere a chi, mentre lui si trovava all’Isola dei Famosi, lo ha tirato in ballo nelle scorse settimane da Barbara d’Urso. Marco Ferri è omosessuale? All’Isola dei Famosi c’era davvero una naufraga fidanzata […] L'articolo Marco Ferri ha rifiutato la naufraga ...

Pomeriggio 5 : Marco Ferri replica a Cecilia Capriotti e Aida Nizar : Marco Ferri contro Cecilia Capriotti e Aida Nizar a Pomeriggio Cinque Marco Ferri e Cecilia Capriotti si sono confrontati oggi a Pomeriggio 5 dopo le pesanti accuse fatte dall’ex naufraga contro il figlio del calciatore. La lite dei due avvenute in diretta nel salotto di Barbara d’Urso è iniziata con le parole affermate da Vladimir Luxuria, la quale inorridita ha dichiarato che era stanca di tutti gli stereotipi che ancora ...

Marco Ferri E CECILIA CAPRIOTTI/ Il modello : "Una naufraga invaghita di me? Non dirò il nome" (Pomeriggio 5) : MARCO FERRI e CECILIA CAPRIOTTI ospiti a Pomeriggio Cinque. I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi sveleranno chi è la naufraga che ha perso la testa per MARCO?

Marco Ferri e Cecilia Capriotti/ Chi è la naufraga che si è invaghita del modello? Il gossip a Pomeriggio 5 : Marco Ferri e Cecilia Capriotti ospiti a Pomeriggio Cinque. I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi sveleranno chi è la naufraga che ha perso la testa per Marco?

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

“Loro due? Ecco la verità”. Isola - bomba Marco Ferri. A ‘Verissimo’ va in scena uno degli attacchi più duri mai sentiti fin qui. Le lotte intestine - evidentemente - sono davvero atroci. Gli ultimi sviluppi parlano chiaro : E anche Marco Ferri sbotta. Che succede quando uno come lui decide di vuotare il sacco e pasare all’attacco? Marco non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce al canna-gate esploso dopo le accuse di Eva ma pure alle insinuazioni della Capriotti sul ...

Marco Ferri dopo l'Isola confessa : 'La mia famiglia ha dovuto difendermi da Eva e Cecilia' : Marco Ferri è l'ultimo eliminato de l'Isola dei Famosi . L'ex naufrago in studio a Verissimo è apparso molto dimagrito: 'Ho perso 13 chili', ha ammesso e appare molto provato dalla sua esperienza nel ...

Verissimo : Marco Ferri addolorato a causa di Eva e Cecilia : Marco Ferri amareggiato a causa di Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo Marco Ferri ha sceso oggi le scale dello studio di Verissimo, dopo il ritorno choc alla civiltà e dopo aver perso ben 13 chili. L’ex naufraga ha parlato anche di Eva Henger e Cecilia Capriotti, ammettendo con rammarico di aver vissuto in questi giorni dei momenti di vera tristezza. Ferri ha precisato infatti che gli hanno spezzato il cuore le parole che la sua ...

Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo : Marco Ferri a Verissimo contro Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar Ospite di Verissimo, Marco Ferri non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio di Riccardo Ferri ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver apprezzato certe accuse che hanno fatto soffrire la sua famiglia. Marco si riferisce […] L'articolo Marco Ferri attacca Eva Henger e Cecilia Capriotti a Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Marco Ferri/ Cecilia Capriotti : ha rifiutato di dormire con Elena sull'isola dei Famosi? (Verissimo) : Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore dell'Inter Riccardo torna in televisione dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi 2018. Cosa racconterà da Silvia Toffanin?

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 31 marzo : Belen e i Rodriguez - Stefano De Martino e Marco Ferri : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 31 marzo: Belen e la famiglia Rodriguez, Stefano De Martino, Marco Ferri, Margherita Buy, Edoardo Leo, Enzo Iacchetti e Antonio Albanese.